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Мужчина через 20 лет хотел установить факт родственных отношений с умершим братом ради наследства: что решил суд

18:23, 21 мая 2024
Истец заявил, что 20 лет назад после смерти брата открылось наследство, в состав которого вошло право на две земельные доли, однако в 2023 году, когда он решил реализовать свои наследственные права, нотариус отказал выдать свидетельство в связи с пропуском 6-месячного срока для принятия наследства и невозможностью установить факт родственных отношений с наследодателем.
Мужчина через 20 лет хотел установить факт родственных отношений с умершим братом ради наследства: что решил суд
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Житель Каменец-Подольского района обратился в Новоушицкий районный суд Хмельницкой области с иском, в котором просил установить факт родственных отношений между ним и двоюродным братом, умершим в 2004 году, и определить ему дополнительный срок для подачи нотариуса заявления о принятии наследства после смерти брата. Об этом сообщает Хмельницкий апелляционный суд.

По его словам, 20 лет назад после смерти двоюродного брата открылось наследство, в состав которого вошло право на две земельные доли (паи). Однако, когда в 2023 году он решил реализовать свои наследственные права, нотариус отказал ему выдать свидетельство на право на наследство по закону в связи с пропуском шестимесячного срока для принятия наследства и невозможностью установить факт родственных отношений с наследодателем.

Как установил суд, двоюродный брат истца был усыновленным ребенком. После смерти обоих родителей он фактически вступил в управление и распоряжение наследственным имуществом, в составе которого находились два земельных участка. Проживал сам. Умер в 2004 году в возрасте 45 лет.

Суд отметил, что родственные отношения– это кровная связь между людьми, с которой закон связывает возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей. Усыновленный и усыновитель – не родственники, а только приравниваются к ним. Поэтому иск в части установления факта родственных отношений между истцом и его двоюродным братом, усыновленным, безосновательный, считает суд.

Судья также обратила внимание, что в соответствии с Семейным кодексом Украины с момента усыновления возникают взаимные личные неимущественные и имущественные права и обязанности между усыновленным и усыновителем и его родственниками по происхождению.

Статья 1260 Гражданского кодекса Украины определяет, что в случае наследования по закону усыновленный и его потомки, с одной стороны, и усыновитель и его родственники – с другой, приравниваются к родственникам по происхождению.

Впрочем, в деле нет документов, подтверждающих родственные отношения между усыновителями и истцом. С требованием об установлении юридического факта родственных отношений между ними мужчина не обращался. Его право на наследование после смерти их усыновленного сына суд считает недоказанным.

К тому же, в обоснование уважительности причин пропуска срока для принятия наследства истец указал, что с 1 по 8 декабря 2004 года находился на лечении. Однако суд признал предоставленную справку недопустимым доказательством, указав, что на нем нет ни штампа заведения здравоохранения, ни даты, ни номера, ни сведений о стационарном лечении, а также на то, что истец в течение 5 месяцев до заболевания имел возможность своевременно обратиться к нотариусу.

С учетом установленных обстоятельств суд пришел к выводу, что правовых оснований для удовлетворения иска нет.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционный суд.

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