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24 млн гривен убытков при строительстве Подольского моста: директору генподрядной организации сообщено о подозрении

19:36, 21 мая 2024
Директору генподрядной организации сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.
24 млн гривен убытков при строительстве Подольского моста: директору генподрядной организации сообщено о подозрении
Источник фото: kyiv.npu.gov.ua
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На строительстве Подольского моста выявлен ущерб на сумму 24 миллиона гривен, в связи с чем директору генподрядной организации объявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщила полиция Киева.

Согласно материалам следствия, директор генподрядной организации, действуя в сговоре с другими участниками преступной схемы, внес заведомо ложные сведения в акты выполненных строительных работ, значительно завысив стоимость аренды строительной техники. Санкции инкриминируемых статей предусматривают до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Следователи Подольского управления полиции ведут досудебное расследование по ряду коррупционных преступлений, связанных со строительством Подольского мостового перехода. Установлено, что с 2017 года, на основании договора с КП «Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева», генподрядчик вместе с подрядными и субподрядными организациями осуществлял работы по завершению строительства моста.

Однако полицейские выяснили, что директор генподрядной организации, в сговоре с руководством подконтрольных ему обществ, подписал акты выполненных работ, завысив стоимость аренды техники более чем на 24 миллиона гривен.

Директору генподрядной организации сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог) и ч. 5 ст. 191 (Растрата бюджетных средств) Уголовного кодекса Украины. Его организации наложен арест на счета.

Напомним, что заместителю директора КП «Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева», который подписал недостоверные документы, ранее сообщили о подозрении, и обвинительный акт уже передан в суд. Досудебное расследование в отношении других участников преступной схемы продолжается.

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