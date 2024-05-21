24 млн гривен убытков при строительстве Подольского моста: директору генподрядной организации сообщено о подозрении

Директору генподрядной организации сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Источник фото: kyiv.npu.gov.ua

На строительстве Подольского моста выявлен ущерб на сумму 24 миллиона гривен, в связи с чем директору генподрядной организации объявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщила полиция Киева.

Согласно материалам следствия, директор генподрядной организации, действуя в сговоре с другими участниками преступной схемы, внес заведомо ложные сведения в акты выполненных строительных работ, значительно завысив стоимость аренды строительной техники. Санкции инкриминируемых статей предусматривают до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Следователи Подольского управления полиции ведут досудебное расследование по ряду коррупционных преступлений, связанных со строительством Подольского мостового перехода. Установлено, что с 2017 года, на основании договора с КП «Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева», генподрядчик вместе с подрядными и субподрядными организациями осуществлял работы по завершению строительства моста.

Однако полицейские выяснили, что директор генподрядной организации, в сговоре с руководством подконтрольных ему обществ, подписал акты выполненных работ, завысив стоимость аренды техники более чем на 24 миллиона гривен.

Директору генподрядной организации сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог) и ч. 5 ст. 191 (Растрата бюджетных средств) Уголовного кодекса Украины. Его организации наложен арест на счета.

Напомним, что заместителю директора КП «Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева», который подписал недостоверные документы, ранее сообщили о подозрении, и обвинительный акт уже передан в суд. Досудебное расследование в отношении других участников преступной схемы продолжается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.