В Киеве запустили дашборды с информацией о деятельности города

Представлены 13 дашбордов, касающихся семи сфер жизни города.

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На официальном портале Киева появились публичные дашборды – онлайн-панели, которые визуализируют данные в удобном и понятном формате. Об этом сообщили в КГГА.

В настоящее время на сайте представлены 13 дашбордов, касающихся семи сфер жизни города, а именно:

электронной демократии,

экологии,

благоустройства,

обращений в Контактный центр Киева 15-51,

коммунальной собственности,

социальной политики,

парковки.

Например, в дашборде «Парковка» можно узнать информацию о парковочном пространстве, работе инспекторов, почасовой парковке и контроле оплаты.

Посмотреть дашборды главных сервисов города можно по ссылке – здесь.

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