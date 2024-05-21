В Минюсте назвали количество осужденных, которые подали заявления на службу в ВСУ

Более 3 тысяч осужденных уже подали заявления на службу в ВСУ, — заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.

Более 3000 осужденных подали заявления об условно-досрочном освобождении с целью вступления на контрактную службу в армию. Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.

Отвечая на вопрос, сколько уже есть заявлений от осужденных о мобилизации в ВСУ, Высоцкая отметила, что не стоит надеяться на то, что все 20 тысяч человек, которых Минюст определял как потенциал, присоединятся к ВСУ.

«Это больше трех тысяч человек. Мы так и прогнозировали до принятия этого закона. Нельзя говорить, что все 20 тысяч человек, о которых мы отмечали потенциал, присоединятся. Потому что при предварительных опросах около 4,5 тысячи изъявили желание. Сейчас эта цифра будет колебаться», – объяснила Высоцкая.

По ее словам, в Минюсте понимали, «что будут желающие, но закон ограничит ту или иную категорию, поэтому нельзя говорить, что все желающие попадут на условно-досрочное освобождение и заключат контракт».

Также заместитель министра юстиции отметила, что не все осужденные, изъявившие желание вступить в армию, смогут это сделать из-за своего состояния здоровья.

"Конечно, у осужденных могут быть общественно-опасные болезни - ВИЧ-инфекция, туберкулез или гепатиты, поэтому это также исключение для того, чтобы они приняли участие в этом проекте", - сказала Высоцкая.

Напомним, «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 8 мая приняла в целом как закон законопроект 11079-1 о мобилизации осужденных.

Президент Владимир Зеленский уже подписал закон о мобилизации осужденных.

Мы сообщали, будут ли мобилизованные осужденные иметь право на отпуск и смогут ли уволиться со службы по состоянию здоровья.

Кроме того, писали, кто сможет рассчитывать на условно-досрочное освобождение от отбывания наказания и как они будут служить.

Что касается топ-чиновников, то не смогут получить УДО осужденные министры, их заместители, народные депутаты, судьи Верховного Суда и судьи ВАКС, советники и помощники Президента, спикера и премьер-министра.

В Вооруженных силах сформируют отдельные подразделения для осужденных, сообщил Министр юстиции Денис Малюська.

Также «Судебно-юридическая газета» писала, что, по словам председателя партии «Слуга народа» Елены Шуляк, осужденные смогут служить не только на должностях рядовых, но и сержантов, офицеров.

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