Практика судов
  1. В Украине

От $300 до $700 за водительское или вид на жительство за рубежом: ликвидирована сеть типографий

17:29, 21 мая 2024
Полиция ликвидировала масштабную сеть подделки украинских и иностранных документов в Харькове и Мукачево.
От $300 до $700 за водительское или вид на жительство за рубежом: ликвидирована сеть типографий
Источник фото: npu.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правоохранители ликвидировали межрегиональную преступную организацию, которая занималась подделкой украинских и иностранных документов. В нелегальных типографиях Харькова и Мукачево злоумышленники изготавливали водительские удостоверения, ID-карты и другие документы, в частности вид на жительство в Польше, Германии, Словакии, Латвии, Чехии и других странах Европы. Ежедневно они производили до сорока поддельных документов, оснащенных фиктивными голографическими защитными элементами. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Оперативники Департамента уголовного розыска Нацполиции установили, что организатором схемы был 33-летний уроженец Днепропетровской области. Он привлек к своей преступной организации девять человек из разных регионов страны. Стоимость одного поддельного документа колебалась от 300 до 700 долларов. Полученные средства злоумышленники переводили на криптокошельки и банковские карты.

Для ликвидации преступной группировки правоохранители провели 50 одновременных обысков в Харьковской, Киевской, Днепропетровской, Одесской, Сумской и Закарпатской областях. Следователи Нацполиции объявили всем десяти участникам преступной организации о подозрении за подделку документов по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 358 УК Украины), изготовление, хранение, приобретение, перевозку, пересылку, а также сбыт незаконно изготовленных, полученных или поддельных голографических защитных элементов (ч. 4 ст. 199 УК Украины) и создание, руководство и участие в преступной организации (ч. 1, 2 ст. 255 УК Украины).

Девять участников преступной организации сейчас находятся под стражей. Организатор скрывается за границей, и сейчас решается вопрос о его объявлении в международный розыск. Всем фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин до сих пор не опубликовал постановление о регулировании применения Резерв+

Приложение Резерв+ не упоминается ни в одном нормативно-правовом акте, что может вызвать вопросы о юридических последствиях совершаемых в приложении действий.

На экономическое бронирование смогут претендовать работодатели, платящие работникам «белую» зарплату не меньше средней по отрасли

Правила экономического бронирования могут появиться в законопроекте о «клубе белого бизнеса» - основные критерии попадания в такой «клуб» это уровень уплаты налогов и уровень заработной платы, который предприниматель платит своим работникам.

За публичное отождествление журналистами адвоката и клиента смогут оштрафовать до 5100 грн

За публичное, в том числе через СМИ, журналистов, общественные объединения отождествление лицом адвоката и клиента предлагается штрафовать.

Граждане, снятые с военного учета в связи с выездом за границу, обязаны лично прибыть в ТЦК до 16 июня для постановки на учет

Граждане Украины, снятые с военного учета в связи с выбытием за пределы Украины на срок более 3 месяцев, обязаны до 16 июня стать на военный учет путем личного прибытия в ТЦК – постановление Кабмина.

Кабмин исключил норму, согласно которой женщины-медики, не стоящие на учете в ТЦК, могли трудоустраиваться как невоеннообязанные

Теперь все женщины-медики и женщины-фармацевты должны стать на военный учет, если хотят работать дальше.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Задорожний
    Андрій Задорожний
    голова комітету ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин
  • Євгеній Сидоров
    Євгеній Сидоров
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва