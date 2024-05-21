От $300 до $700 за водительское или вид на жительство за рубежом: ликвидирована сеть типографий

Полиция ликвидировала масштабную сеть подделки украинских и иностранных документов в Харькове и Мукачево.

Источник фото: npu.gov.ua

Правоохранители ликвидировали межрегиональную преступную организацию, которая занималась подделкой украинских и иностранных документов. В нелегальных типографиях Харькова и Мукачево злоумышленники изготавливали водительские удостоверения, ID-карты и другие документы, в частности вид на жительство в Польше, Германии, Словакии, Латвии, Чехии и других странах Европы. Ежедневно они производили до сорока поддельных документов, оснащенных фиктивными голографическими защитными элементами. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Оперативники Департамента уголовного розыска Нацполиции установили, что организатором схемы был 33-летний уроженец Днепропетровской области. Он привлек к своей преступной организации девять человек из разных регионов страны. Стоимость одного поддельного документа колебалась от 300 до 700 долларов. Полученные средства злоумышленники переводили на криптокошельки и банковские карты.

Для ликвидации преступной группировки правоохранители провели 50 одновременных обысков в Харьковской, Киевской, Днепропетровской, Одесской, Сумской и Закарпатской областях. Следователи Нацполиции объявили всем десяти участникам преступной организации о подозрении за подделку документов по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 358 УК Украины), изготовление, хранение, приобретение, перевозку, пересылку, а также сбыт незаконно изготовленных, полученных или поддельных голографических защитных элементов (ч. 4 ст. 199 УК Украины) и создание, руководство и участие в преступной организации (ч. 1, 2 ст. 255 УК Украины).

Девять участников преступной организации сейчас находятся под стражей. Организатор скрывается за границей, и сейчас решается вопрос о его объявлении в международный розыск. Всем фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.

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