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Від $300 до $700 за водійське чи посвідки на проживання за кордоном: ліквідовано мережу типографій

17:29, 21 травня 2024
Поліція ліквідувала масштабну мережу підробки українських та іноземних документів у Харкові та Мукачево.
Від $300 до $700 за водійське чи посвідки на проживання за кордоном: ліквідовано мережу типографій
Джерело фото: npu.gov.ua
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Правоохоронці ліквідували міжрегіональну злочинну організацію, яка займалася підробкою українських та іноземних документів. У нелегальних типографіях Харкова та Мукачево зловмисники виготовляли водійські посвідчення, ID-картки та інші документи, зокрема посвідки на проживання в Польщі, Німеччині, Словаччині, Латвії, Чехії та інших країнах Європи. Щодня вони виробляли до сорока підроблених документів, оснащених фіктивними голографічними захисними елементами. Про це повідомила Національна поліція України.

Оперативники Департаменту карного розшуку Нацполіції встановили, що організатором схеми був 33-річний уродженець Дніпропетровської області. Він залучив до своєї злочинної організації дев’ятьох осіб з різних регіонів країни. Вартість одного підробленого документа коливалася від 300 до 700 доларів. Отримані кошти зловмисники переводили на криптогаманці та банківські картки.

Для ліквідації злочинного угруповання правоохоронці провели 50 одночасних обшуків у Харківській, Київській, Дніпропетровській, Одеській, Сумській та Закарпатській областях. Слідчі Нацполіції оголосили всім десятьом учасникам злочинної організації про підозру за підробку документів за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 358 КК України), виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених голографічних захисних елементів (ч. 4 ст. 199 КК України) та створення, керівництво та участь в злочинній організації (ч. 1, 2 ст. 255 КК України).

Дев’ять учасників злочинної організації наразі перебувають під вартою. Організатор переховується за кордоном, і наразі вирішується питання щодо його оголошення в міжнародний розшук. Усім фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі.

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