Граждане, снятые с военного учета в связи с выездом за границу, обязаны лично прибыть в ТЦК до 16 июня для постановки на учет

Граждане Украины, снятые с военного учета в связи с выбытием за пределы Украины на срок более 3 месяцев, обязаны до 16 июня стать на военный учет путем личного прибытия в ТЦК – постановление Кабмина.

У мужчин, которых в свое время сняли с военного учета из-за выбытия за границу сроком более 3 месяцев, будет время до 16 июня, чтобы лично приехать в Украину, прийти в ТЦК и стать на военный учет. А именно им дается на это 30 дней со дня вступления в силу постановления Кабмина от 16 мая 2024 г. №563.

Также предусмотрено, что находящиеся за рубежом мужчины подлежат военному учету на тех же началах, что и мужчины в Украине.

Кроме того, зарубежные дипломатические учреждения будут осуществлять информирование призывников в возрасте от 18 до 25 лет, состоящих на постоянном или временном консульском учете.

Как известно, новый закон об усилении мобилизации ввел военный учет для граждан, находящихся за границей. Урегулировать порядок должен был Кабмин.

Кабмин урегулировал этот вопрос следующим образом – правила военного учета для мужчин и военнообязанных женщин за границей одинаковы с теми, которые действуют для этих лиц в Украине. Соответствующее постановление Правительство приняло 16 мая.

Напомним, ранее было предусмотрено, что снятие с военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, выезжающих за границу сроком более трех месяцев, осуществляется после личного прибытия их в соответствующий ТЦК с документами, подтверждающими выезд за границу.

Теперь эту норму убрали. В соответствии с внесенными Правительством изменениями призывники, военнообязанные и выезжающие за границу резервисты не снимаются (не исключаются) с военного учета в ТЦК.

Кроме того, граждане Украины, которые были сняты с военного учета в связи с выбытием за пределы Украины сроком более 3 месяцев, обязаны в течение 30 дней со дня вступления в силу постановления Кабмина от 16 мая 2024 г. №563 стать на военный учет путем личного прибытия в районные (городские) ТЦК, орган СБУ, соответствующие подразделения разведывательных органов по их выбору.

Также постановление Кабмина предусматривает, что во время проверки зарубежных дипломатических учреждений Украины проверяется своевременность определенного абзацами 2 и 3 пункта 52 Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденного постановлением КМУ от 30 декабря 2022 г. №1487, а также предоставление уведомлений в соответствующие районные (городские) ТЦК о взятии на консульский учет или снятии с него призывников, военнообязанных и резервистов.

Речь идет о проверке выполнения зарубежными дипломатическими учреждениями Украины следующих обязанностей:

Информирование призывников в возрасте от 18 до 25 лет, состоящих на постоянном или временном консульском учете;

во время особого периода информирования военнообязанных и резервистов, не имеющих отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период и содействия их возвращению в Украину;

уведомление о взятии на постоянный или временный консульский учет или снятие с него призывников, военнообязанных и резервистов соответствующим районным (городским) ТЦК, органам СБУ, соответствующим подразделениям разведывательных органов по месту нахождения их на военном учете по списку средствами системы электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов (до внедрения такого электронного взаимодействия сообщение осуществляется в 7-дневный срок с даты взятия на постоянный или временный консульский учет или снятие с него по официальному адресу электронной почты органа ведения военного учета, размещенного на его официальном веб-сайте).

Военный учет граждан Украины, постоянно или временно находящихся за границей, осуществляется районными (городскими) ТЦК, органами СБУ, соответствующими подразделениями разведывательных органов на общих началах.

Напомним, мужчины за рубежом для подачи заявки на выдачу паспортов должны будут сформировать электронный военно-учетный документ. Возможность подать военно-учетный документ в бумажном виде для получения консульских услуг будет только до 18 июня, далее – только электронный.

Также «Судебно-юридическая газета» писала, что в случае смены email военнообязанные мужчины за границей, зарегистрированные в е-кабинете, обязаны внести изменения в учетные данные.

Автор: Наталья Мамченко

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