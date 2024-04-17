Осужденные смогут служить не только на должностях рядовых, но и сержантов, офицеров – Елена Шуляк

По словам соавторки законопроекта о мобилизации осужденных, главы партии «Слуга народа» Елены Шуляк, обсуждается вопрос, чтобы осужденные коррупционеры не смогли присоединяться к Вооруженным Силам.

Закон об усилении мобилизации, который вступит в силу 18 мая, предусматривает, что на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период могут быть призваны осужденные лица, освобожденные от отбывания наказания с испытанием, кроме осужденных за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины. Такие лица проходят военную службу исключительно в соответствующих специализированных подразделениях воинских частей.

Кроме того, 10 апреля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о мобилизации осужденных 11079-1, который внесла группа народных депутатов, среди которых Елена Шуляк, Сергей Ионушас, Алексей Гончаренко и другие. Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», при этом вводятся нормы, регулирующие возможность впоследствии уволиться с военной службы таким лицам.

Пока возникает вопрос, можно ли таким образом привлечь на службу в ВСУ осужденных за коррупционные преступления. Законопроект такого запрета не содержит.

Елена Шуляк отмечает, что принятый в первом чтении законопроект о привлечении осужденных к защите Украины в рядах ВСУ предусматривает обязательное согласие не только самих осужденных, но и командиров частей, где будут созданы такие специальные подразделения. По данным Министерства юстиции Украины, эта инициатива поможет вовлечь тысячи людей в защиту нашего государства.

«Законопроектом вводится возможность с согласия осужденного проходить службу в ВСУ после медицинской проверки физического и психического состояния. Также обязательно нужно получить согласие от командира воинской части, в котором будут формироваться подразделения с осужденными. Когда есть все эти согласия, именно суд будет рассматривать возможность досрочного освобождения для подписания контракта с ВСУ», — отметила она.

По ее словам, в законопроекте предусмотрено, что осужденные будут состоять на специальном учете, а административный надзор за ними будет осуществлять командир части.

«У нас с коллегами была дискуссия о том, все ли осужденные могут проходить службу в рядах ВСУ. Верховная Рада Украины поддержала тот вариант законопроекта, в котором запрещается мобилизация тех осужденных, совершивших преступления против основ национальной безопасности Украины, коллаборантов, совершивших убийства или совершивших другие тяжкие преступления. В настоящее время продолжается дискуссия о расширении этого перечня, в частности, обсуждается вопрос, чтобы осужденные коррупционеры не смогли присоединяться к Вооруженным Силам», — указала Елена Шуляк.

Она выразила надежду, что ко второму чтению народные депутаты Украины найдут консенсусное решение.

«В зависимости от уровня своей военной подготовки осужденные смогут служить не только на должностях рядовых, но и сержантов, офицеров. Сейчас мы вынуждены принимать непопулярные решения, которые не смогут на 100% удовлетворить наших граждан, но мы сосредотачиваем все наши силы, все ресурсы для достижения единой цели — победы над агрессором», — подчеркнула глава партии.

Она напомнила, что законопроект о возможности мобилизации осужденных разрабатывался совместно с Генеральным штабом, Министерством обороны, Министерством юстиции, а также были привлечены члены профильного Комитета, занимающегося вопросами правоохранительной деятельности.

Напомним, что в настоящее время законопроект предусматривает возможность увольнения с военной службы военнослужащих, из числа лиц, условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания. В частности, контракт лиц, условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, на основании статьи 81-1 УК, прекращается (разрывается), а военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, увольняются с военной службы по состоянию здоровья – на основании заключения (постановления) военно-врачебной комиссии о непригодности военной службы с исключением из военного учета или о непригодности военной службы с пересмотром через 6-12 месяцев.

Автор: Наталья Мамченко

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