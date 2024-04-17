Экспортер отправил в Чехию более 2 тысяч тонн зерна на более 20 млн гривен с нарушением таможенных правил

Украинские таможенники и чешские коллеги раскрыли нарушение таможенных правил экспортером зерновых.

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Украинские таможенники в сотрудничестве с чешскими коллегами обнаружили недобросовестного экспортера зерновых культур. Волынские таможенники проверили 76 внешнеэкономических операций столичного предприятия и выявили нарушения таможенных правил, сообщила Государственная таможенная служба Украины.

Предприятие в течение прошлой зимы отправило более 2 тысяч тонн зерна в Чехию через железную дорогу, что на сумму превышает 20 млн гривен. Однако тщательная проверка документов выявила факты представления ложных сведений украинским таможенникам.

В результате составлен протокол о нарушении таможенных правил, которое предусматривает наложение штрафа в размере от 50 до 100 процентов стоимости зерна. Кроме того, информация об этом правонарушении была передана в правоохранительные органы для дальнейшего рассмотрения.

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