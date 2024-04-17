Ирина Мудрая заявила, что Украина значительно продвинулась в реализации судебной реформы

По словам Ирины Мудрой, на пути реализации судебной реформы удалось восстановить дисциплинарную функцию ВСП, внедрить конкурс в КСУ и усовершенствовать процедуры отбора кандидатов на должности судей.

Фото: president.gov.ua

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Мудрая рассказала о ходе судебной реформы в стране. Об этом она сообщила на конференции «Десятилетие трансформации на пути к доброчестному будущему: внедрение антикоррупционных реформ и реформ в сфере верховенства права в Украине при поддержке ЕС».

По ее словам, несмотря на войну и ежедневные боли и потери, страна продолжает реализацию реформ.

«На качественно новых конкурсных началах сформированы ключевые органы судейского управления: Высший совет правосудия и Высшая квалификационная комиссия судей Украины. Все кандидаты проходили проверку на доброчестность и соответствие критериям профессиональной этики. К отбору привлекали признанных международных экспертов», – подчеркнула Ирина Мудрая.

Также заместитель руководителя ОП добавила, что на пути к реализации судебной реформы удалось восстановить дисциплинарную функцию Высшего совета правосудия, внедрить беспрецедентный по открытости конкурс в КСУ и усовершенствовать процедуры отбора кандидатов на должности судей.

«Я хочу подчеркнуть нашу полную преданность взятым на себя обязательствам по финализации судебной реформы», – отметила она.

Кроме того, Ирина Мудрая акцентировала важность создания и запуска международных механизмов восстановления справедливости для Украины. Речь идет о компенсациях для пострадавших в результате российского вторжения и привлечения к ответственности виновных за развязанную в Украине войну.

Ранее сообщалось, что Украина получит кредиты от ЕС на миллиарды евро за реализацию Плана Ukraine Facility, предусматривающего создание Высшего админсуда, увеличение штата ВАКС и изменения в УПК.

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