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Ірина Мудра заявила, що Україна значно просунулася в реалізації судової реформи

14:29, 17 квітня 2024
За словами Ірини Мудрої, на шляху до реалізації судової реформи вдалося відновити дисциплінарну функцію ВРП, упровадити конкурс до КСУ та вдосконалити процедури добору кандидатів на посади суддів.
Ірина Мудра заявила, що Україна значно просунулася в реалізації судової реформи
Фото: president.gov.ua
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Заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Мудра розповіла про перебіг судової реформи у країні. Про це вона повідомила під час конференції «Десятиліття трансформації на шляху до доброчесного майбутнього: впровадження антикорупційних реформ та реформ у сфері верховенства права в Україні за підтримки ЄС».

За її словами, попри війну та щоденні біль і втрати країна продовжує реалізацію реформ.

«На якісно нових конкурсних засадах сформовано ключові органи суддівського врядування: Вищу раду правосуддя та Вищу кваліфікаційну комісію суддів України. Усі кандидати проходили перевірку на доброчесність і відповідність критеріям професійної етики. До добору залучали визнаних міжнародних експертів», – наголосила Ірина Мудра.

Також заступниця керівника ОП додала, що на шляху до реалізації судової реформи вдалося відновити дисциплінарну функцію Вищої ради правосуддя, упровадити безпрецедентний за відкритістю конкурс до КСУ та вдосконалити процедури добору кандидатів на посади суддів.

«Я хочу наголосити на нашій повній відданості взятим на себе зобов'язанням щодо фіналізації судової реформи», – зазначила вона.

Крім того, Ірина Мудра акцентувала на важливості створення й запуску міжнародних механізмів відновлення справедливості для України. Ідеться про компенсації для постраждалих унаслідок російського вторгнення та притягнення до відповідальності винних за розв’язану в Україні війну.

Раніше ми писали, що Україна отримає кредити від ЄС на мільярди євро за реалізацію Плану Ukraine Facility, який передбачає створення Вищого адмінсуду, збільшення штату ВАКС і зміни до КПК.

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