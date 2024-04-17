Експортер відправив до Чехії понад 2 тисячі тонн збіжжя на понад 20 млн гривень з порушенням митних правил

Українські митники та чеські колеги розкрили порушення митних правил експортером зернових.

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Українські митники у співпраці з чеськими колегами виявили недоброчесного експортера зернових культур. Волинські митники перевірили 76 зовнішньоекономічних операцій столичного підприємства та виявили порушення митних правил, повідомила Державна митна служба України.

Підприємство протягом минулої зими відправило понад 2 тисячі тонн збіжжя до Чехії через залізницю, що на суму перевищує 20 млн гривень. Однак ретельна перевірка документів виявила факти подання неправдивих відомостей українським митникам.

У результаті складено протокол про порушення митних правил, яке передбачає накладення штрафу в розмірі від 50 до 100 відсотків вартості збіжжя. Крім того, інформація про це правопорушення була передана до правоохоронних органів для подальшого розгляду.

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