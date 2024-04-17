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Засуджені зможуть служити не лише на посадах рядових, а й сержантів, офіцерів – Олена Шуляк

14:31, 17 квітня 2024
За словами співавторки законопроекту про мобілізацію засуджених, голови партії «Слуга народу» Олени Шуляк, обговорюється питання, щоб засуджені корупціонери не змогли приєднатися до Збройних Сил.
Засуджені зможуть служити не лише на посадах рядових, а й сержантів, офіцерів – Олена Шуляк
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Закон про посилення мобілізації, який набуде сили 18 травня передбачає, що на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період можуть бути призвані засуджені особи, які звільнені від відбування покарання з випробуванням, крім тих, які засуджені за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України. Такі особи проходять військову службу виключно у відповідних спеціалізованих підрозділах військових частин.

Крім того, 10 квітня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект про мобілізацію засуджених 11079-1, який внесла група народних депутатів, серед яких Олена Шуляк, Сергій Іонушас, Олексій Гончаренко та інші. Як раніше писала «Судово-юридична газета», при цьому вводяться норми, що регулюють можливість згодом звільнитися з військової служби таким особам. 

Наразі виникає питання, чи можна таким чином залучити на службу у ЗСУ засуджених за корупційні злочини. Законопроект такої заборони не містить.

Олена Шуляк зазначає, що ухвалений у першому читанні законопроект про залучення засуджених до захисту України у лавах ЗСУ передбачає обов’язкову згоду не лише самих засуджених, а й командирів частин, де будуть створені такі окремі спеціальні підрозділи. За даними Міністерства юстиції України, ця ініціатива допоможе залучити тисячі людей до захисту нашої держави.

«Законопроектом запроваджується можливість за згодою засудженого проходити службу у ЗСУ після медичної перевірки фізичного та психічного стану. Також обов’язково потрібно отримати згоду від командира військової частини, у якій будуть формуватися підрозділи із засудженими. Коли є всі ці згоди, то саме суд розглядатиме можливість дострокового звільнення для підписання контракту із ЗСУ», — зазначила вона

За її словами, у законопроекті передбачено, що засуджені перебуватимуть на спеціальному обліку, а адміністративний нагляд за ними буде здійснювати командир частини.

«У нас із колегами була дискусія щодо того, чи всі засуджені можуть проходити службу у лавах ЗСУ. Верховна Рада України підтримала той варіант законопроекту, в якому забороняється мобілізація тих засуджених, які скоїли злочини проти основ національної безпеки України, колаборантів, людей, які скоїли вбивства чи вчинили інші тяжкі злочини. Наразі триває дискусія щодо розширення цього переліку, зокрема, обговорюється питання, щоби засуджені корупціонери не змогли долучатися до Збройних Сил», — вказала Олена Шуляк.

Вона висловила сподівання, що до другого читання народні депутати України знайдуть консенсусне рішення.

«Залежно від рівня своєї військової підготовки, засуджені зможуть служити не лише на посадах рядових, а й сержантів, офіцерів. Зараз ми вимушені ухвалювати непопулярні рішення, які не зможуть на 100% задовольнити наших громадян, але ми зосереджуємо всі наші сили, всі ресурси для досягнення єдиної мети — перемоги над агресором», — наголосила очільниця партії.

Вона нагадала, що законопроект про можливість мобілізації засуджених розроблявся спільно з Генеральним штабом, Міністерством оборони, Міністерством юстиції, також були залучені члени профільного Комітету, що займається питаннями правоохоронної діяльності.

Нагадаємо, що нині законопроект передбачає можливість звільнення з військової служби військовослужбовців, з числа осіб, яких умовно-достроково звільнено від відбування покарання. Зокрема, контракт осіб, яких умовно-достроково звільнено від відбування покарання, на підставі статті 81-1 КК, припиняється (розривається), а військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, звільняються з військової служби за станом здоров’я – на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку або про непридатність до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців.

Автор: Наталя Мамченко

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