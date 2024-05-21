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У Мін’юсті назвали кількість засуджених, які подали заяви на службу у ЗСУ

14:10, 21 травня 2024
Понад 3 тисячі засуджених уже подали заяви на службу в ЗСУ, — заступниця міністра юстиції Олена Висоцька.
У Мін’юсті назвали кількість засуджених, які подали заяви на службу у ЗСУ
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Більше ніж 3000 засуджених осіб подали заяви про умовно-дострокове звільнення з метою вступу на контрактну службу в армію.Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька.

Відповідаючи на запитання, скільки вже є заяв від засуджених про мобілізацію до ЗСУ, Висоцька зауважила, що не варто сподіватися на те, що всі 20 тисяч людей, яких Мін’юст визначав як потенціал, приєднаються до ЗСУ. 

«Це більше трьох тисяч людей. Ми так і прогнозували до прийняття цього закону. Не можна говорити, що всі 20 тисяч людей, про які ми зазначали як потенціал, приєднаються. Тому що при попередніх опитуваннях близько 4,5 тисяч виявили бажання. Зараз ця цифра буде коливатися», – пояснила Висоцька.

За її словами, у Мін’юсті розуміли, «що будуть бажаючі, але закон обмежить ту чи іншу категорію, тому не можна говорити, що всі бажаючі потраплять на умовно–дострокове звільнення і укладуть контракт».

Також заступниця міністра юстиції зазначила, що не усі засуджені, які виявили бажання вступити до війська, зможуть це зробити через свій стан здоров'я

"Звичайно, у засуджених можуть бути суспільно-небезпечні хвороби – ВІЛ-інфекція, туберкульоз чи гепатити, тому це також виняток для того, щоб вони взяли участь у цьому проекті», – сказала Висоцька.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета», Верховна Рада 8 травня ухвалила в цілому як закон законопроект 11079-1 про мобілізацію засуджених. 

Президент Володимир Зеленський вже підписав закон про мобілізацію засуджених.

Ми повідомляли, чи матимуть мобілізовані засуджені право на відпустку та чи зможуть звільнитися зі служби за станом здоров’я. 

Крім того, писали, хто зможе розраховувати на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання та як вони будуть служити.

Стосовно топ-посадовців, то не зможуть отримати УДЗ засуджені міністри, їх заступники, народні депутати, судді Верховного Суду та судді ВАКС, радники та помічники Президента, спікера та прем’єр-міністра тощо.

У Збройних силах сформують окремі підрозділи для засуджених, повідомив Міністр юстиції Денис Малюська.

Також «Судово-юридична газета» писала, що за словами голови партії «Слуга народу» Олени Шуляк, засуджені зможуть служити не лише на посадах рядових, а й сержантів, офіцерів.

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