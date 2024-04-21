Практика судів
  1. В Україні

В Україні сформують окремі військові підрозділи для засуджених, – Малюська

08:48, 21 квітня 2024
Мобілізовані підрозділи засуджених зможуть допомогти у будівництві об'єктів військової інфраструктури та створенні оборонних споруд на фронті.
В Україні сформують окремі військові підрозділи для засуджених, – Малюська
Фото: Мін’юст
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Збройних силах України сформують окремі підрозділи для засуджених. Такі підрозділи допоможуть уникнути нерівного підходу до військової служби для тих, хто вже відбув покарання. Про це повідомив Міністр юстиції Денис Малюська в ефірі телемарафону, пише Інтерфакс-Україна.

«Законодавство містить певні гарантії, які забезпечать, щоб імплементація закону була ефективною. Зокрема, це не тільки добровільна, тобто контрактна форма служби (щоб згода була з обох боків), а й створення окремих підрозділів, де служитимуть ті, хто був звільнений із місць позбавлення волі. Щоб не було різного підходу, щоб хтось, раптом вийшовши з в'язниці, не опинився в "ужгородському котлі", не виконуючи свій військовий обов'язок. Власне, тому рівний підхід, однаковий підхід, незалежно від того – це корупціонер... чи це буде звичайний кримінальний злочинець», - зазначив глава Мін'юсту.

За словами Малюськи, такі мобілізовані підрозділи зможуть допомогти у будівництві об'єктів військової інфраструктури та створенні оборонних споруд на фронті.

«Я впевнений, що такі підрозділи можуть виконувати роботи з побудови військової інфраструктури, різноманітних інженерних перешкод для нашого противника, захисних споруд. Наші військові багато часу копають. Я думаю, що тут наші "вихованці" можуть дати фору багатьом військовим», - підкреслив він.

Малюська також наголосив, що засуджені, які відчувають покликання до захисту країни, будуть мобілізовані тільки за добровільною згодою.

«Правила однакові для всіх. Конституція не містить винятків. Кожен зобов'язаний захищати Батьківщину. Це - обов'язок кожного. Тим більше, охочих у нас достатньо - тисячі тих, хто перебуває в місцях позбавлення волі, мають таке бажання», - підкреслив він.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що за словами співавторки законопроекту про мобілізацію засуджених №11079-1, голови партії «Слуга народу» Олени Шуляк, засуджені зможуть служити не лише на посадах рядових, а й сержантів, офіцерів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Закон про посилення мобілізації: військовий облік та інші зміни для українців за кордоном

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Можливість оскарження до Верховного Суду судових рішень у справах про соціальні виплати, у тому числі, військовослужбовців та їх сімей, приберуть із законодавства

Народний депутат Денис Маслов пояснив мету законопроекту про скасування можливості оскарження до Верховного Суду у справах про соціальні виплати та пенсійних справах.

Одноразова грошова допомога членам родини померлого військовослужбовця не виплачується, якщо його смерть настала внаслідок алкогольного сп’яніння – Верховний Суд

Верховний Суд підкреслив, що така допомога не призначається і не виплачується у випадку, якщо смерть військовослужбовця або втрата ним працездатності є наслідком алкогольного сп’яніння.

ВККС розпочинає допуск кандидатів на посади суддів ВАКС та АП ВАКС до конкурсу: список

30 квітня Комісія розгляне питання допуску перших 54 кандидатів на посади суддів Антикорупційного суду.

Зміни до постанови Кабміну щодо оплати праці держслужбовців судової влади на основі класифікації посад досі знаходяться у НАДС

А нормативи кадрового і фінансового забезпечення судів обговорять у другій декаді квітня 2024 року.

Україна отримає кредити від ЄС на мільярди євро за реалізацію Плану Ukraine Facility, який передбачає створення Вищого адмінсуду, збільшення штату ВАКС і зміни до КПК

Втім, грубе порушення Україною взятих на себе зобов’язань з виконання реформ за Планом Ukraine Facility може призвести до зупинення виплат і навіть до вимог повернути надані кошти.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон про посилення мобілізації: військовий облік та інші зміни для українців за кордоном
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Могил
    Сергій Могил
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді