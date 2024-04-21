В Україні сформують окремі військові підрозділи для засуджених, – Малюська

Мобілізовані підрозділи засуджених зможуть допомогти у будівництві об'єктів військової інфраструктури та створенні оборонних споруд на фронті.

Фото: Мін’юст

У Збройних силах України сформують окремі підрозділи для засуджених. Такі підрозділи допоможуть уникнути нерівного підходу до військової служби для тих, хто вже відбув покарання. Про це повідомив Міністр юстиції Денис Малюська в ефірі телемарафону, пише Інтерфакс-Україна.

«Законодавство містить певні гарантії, які забезпечать, щоб імплементація закону була ефективною. Зокрема, це не тільки добровільна, тобто контрактна форма служби (щоб згода була з обох боків), а й створення окремих підрозділів, де служитимуть ті, хто був звільнений із місць позбавлення волі. Щоб не було різного підходу, щоб хтось, раптом вийшовши з в'язниці, не опинився в "ужгородському котлі", не виконуючи свій військовий обов'язок. Власне, тому рівний підхід, однаковий підхід, незалежно від того – це корупціонер... чи це буде звичайний кримінальний злочинець», - зазначив глава Мін'юсту.

За словами Малюськи, такі мобілізовані підрозділи зможуть допомогти у будівництві об'єктів військової інфраструктури та створенні оборонних споруд на фронті.

«Я впевнений, що такі підрозділи можуть виконувати роботи з побудови військової інфраструктури, різноманітних інженерних перешкод для нашого противника, захисних споруд. Наші військові багато часу копають. Я думаю, що тут наші "вихованці" можуть дати фору багатьом військовим», - підкреслив він.

Малюська також наголосив, що засуджені, які відчувають покликання до захисту країни, будуть мобілізовані тільки за добровільною згодою.

«Правила однакові для всіх. Конституція не містить винятків. Кожен зобов'язаний захищати Батьківщину. Це - обов'язок кожного. Тим більше, охочих у нас достатньо - тисячі тих, хто перебуває в місцях позбавлення волі, мають таке бажання», - підкреслив він.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що за словами співавторки законопроекту про мобілізацію засуджених №11079-1, голови партії «Слуга народу» Олени Шуляк, засуджені зможуть служити не лише на посадах рядових, а й сержантів, офіцерів.

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