ВАКС звільнив від відповідальності двох фігурантів справи «Роттердам+» через терміни давності

Вищий антикорупційний суд прийняв рішення звільнити від кримінальної відповідальності за службову недбалість колишніх членів Національної комісії, що регулює сфери енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) - Бориса Циганенка та Юрія Голляка. Про це повідомила антикорупційна організація Transparency International Ukraine.
Крім того, не будуть розглядатися і цивільні позови щодо відшкодування збитків. Причиною стало те, що терміни давності вже минули. Сторона оборони стверджує, що кримінальне порушення було завершено ще у 2016 році - тоді, коли члени НКРЕКП проголосували за впровадження «формули Роттердам+».
Прокурор не висловив заперечень стосовно вирішення клопотання, але відзначив, що злочин було скоєно після голосування.
За даними слідства, протягом 2016-2019 років діяла формула, за якою були внесені додаткові витрати на транспортування вугілля для теплових електростанцій з портів у Роттердамі. Однак фактичного транспортування не було, що призвело до переплати кінцевим споживачам, а ДТЕК здобувала надприбутки. Загальну суму збитків оцінюють у понад 38 мільярдів гривень.
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