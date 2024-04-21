ВАКС звільнив від відповідальності двох фігурантів справи «Роттердам+» через терміни давності

Суд звільнив колишніх членів НКРЕКП від кримінальної відповідальності за службову недбалість.

Вищий антикорупційний суд прийняв рішення звільнити від кримінальної відповідальності за службову недбалість колишніх членів Національної комісії, що регулює сфери енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) - Бориса Циганенка та Юрія Голляка. Про це повідомила антикорупційна організація Transparency International Ukraine.

Крім того, не будуть розглядатися і цивільні позови щодо відшкодування збитків. Причиною стало те, що терміни давності вже минули. Сторона оборони стверджує, що кримінальне порушення було завершено ще у 2016 році - тоді, коли члени НКРЕКП проголосували за впровадження «формули Роттердам+».

Прокурор не висловив заперечень стосовно вирішення клопотання, але відзначив, що злочин було скоєно після голосування.

За даними слідства, протягом 2016-2019 років діяла формула, за якою були внесені додаткові витрати на транспортування вугілля для теплових електростанцій з портів у Роттердамі. Однак фактичного транспортування не було, що призвело до переплати кінцевим споживачам, а ДТЕК здобувала надприбутки. Загальну суму збитків оцінюють у понад 38 мільярдів гривень.

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