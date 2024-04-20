Денис Шмигаль розповів, куди підуть майже $61 млрд допомоги від США

Кошти розподілять на оборонні видатки, бюджетну підтримку, економічну допомогу та розмінування.

Джерело фото: kmu.gov.ua

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оголосив про напрямки використання допомоги від Сполучених Штатів Америки, яка складає майже 61 мільярд доларів. Як раніше писала «Судово-юридична газета», Палата представників США схвалила законопроект про допомогу Україні.

Шмигаль наголосив, що необхідність у прийнятті цього пакету допомоги була визначена під час візиту урядової делегації до США, де проводилися зустрічі з представниками обох політичних партій. Він висловив подяку представникам обох партій та американському народу за їхню солідарність.

Загальний обсяг допомоги становить майже 61 мільярд доларів, зокрема:

49,9 мільярда на оборонні видатки;

7,8 мільярда на потенційну бюджетну підтримку;

1,57 мільярда на економічну допомогу;

400 мільйонів на захист кордонів та гуманітарне розмінування.

Очікується, що законопроєкт буде успішно схвалений в Сенаті протягом найближчих днів. Його реалізація передбачає посилення збройних сил України, включаючи далекобійну та системи ППО, а також підтримку макрофінансової стійкості та швидке відновлення критичної інфраструктури.

«Сполучені Штати вкотре демонструють лідерство і рішучість боротися за мир, безпеку і краще майбутнє для України, Європи та усього світу», – додав Шмигаль.

Крім того, «Судово-юридична газета» писала, що з $60,8 млрд допомоги США підтримка економіки України складе $7,8 млрд за умови, що Україна не буде виплачувати пенсії з цих коштів і за умови їх повернення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.