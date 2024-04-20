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Денис Шмигаль розповів, куди підуть майже $61 млрд допомоги від США

21:58, 20 квітня 2024
Кошти розподілять на оборонні видатки, бюджетну підтримку, економічну допомогу та розмінування.
Денис Шмигаль розповів, куди підуть майже $61 млрд допомоги від США
Джерело фото: kmu.gov.ua
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оголосив про напрямки використання допомоги від Сполучених Штатів Америки, яка складає майже 61 мільярд доларів. Як раніше писала «Судово-юридична газета», Палата представників США схвалила законопроект про допомогу Україні.

Шмигаль наголосив, що необхідність у прийнятті цього пакету допомоги була визначена під час візиту урядової делегації до США, де проводилися зустрічі з представниками обох політичних партій. Він висловив подяку представникам обох партій та американському народу за їхню солідарність.

Загальний обсяг допомоги становить майже 61 мільярд доларів, зокрема:

  • 49,9 мільярда на оборонні видатки;
  • 7,8 мільярда на потенційну бюджетну підтримку;
  • 1,57 мільярда на економічну допомогу;
  • 400 мільйонів на захист кордонів та гуманітарне розмінування.

Очікується, що законопроєкт буде успішно схвалений в Сенаті протягом найближчих днів. Його реалізація передбачає посилення збройних сил України, включаючи далекобійну та системи ППО, а також підтримку макрофінансової стійкості та швидке відновлення критичної інфраструктури.

«Сполучені Штати вкотре демонструють лідерство і рішучість боротися за мир, безпеку і краще майбутнє для України, Європи та усього світу», – додав Шмигаль.

Крім того, «Судово-юридична газета» писала, що з $60,8 млрд допомоги США підтримка економіки України складе $7,8 млрд за умови, що Україна не буде виплачувати пенсії з цих коштів і за умови їх повернення.

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