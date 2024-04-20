Зеленський подякував Палаті представників США за схвалення понад $60 млрд допомоги Україні

Зеленський сподівається, що законопроект про допомогу Україні підтримають у Сенаті та він буде підписаний Байденом.

Джерело фото: president.gov.ua

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Президент України Володимир Зеленський подякував за схвалення Палатою представників законопроєкту про надання на понад 60 млрд доларів США допомоги Києву.

У своєму зверненні Зеленський висловив вдячність нижній палаті Конгресу, обом партіям та спікеру Майку Джонсону за «рішення, яке зберігає правильний хід історії». Президент підкреслив, що демократія та свобода завжди матимуть значення у світі, поки США буде допомагати їх захищати.

«Життєво важливий законопроект про допомогу США, ухвалений сьогодні Палатою представників, допоможе запобігти розповзанню війни, збереже тисячі й тисячі життів і зробить обидва наші народи сильнішими», – зазначив президент.

Зеленський також висловив сподівання, що законопроєкт підтримають у Сенаті та передадуть на розгляд президенту Джо Байдену.

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