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Палата представників США схвалила законопроект про допомогу Україні на понад $60 млрд

20:53, 20 квітня 2024
Законопроект має розглянути Сенат і потім підписати президент США Джо Байден.
Палата представників США схвалила законопроект про допомогу Україні на понад $60 млрд
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Законопроект про фінансову допомогу Україні на суму в понад 60 мільярдів доларів отримав підтримку в Палаті представників США. Тепер він переходить до американського Сенату для подальшого розгляду. Якщо Сенат також підтримає закон, він буде направлений на підпис до президента США Джо Байдена.

Інформація про прийняття законопроекту стала відома під час трансляції засідання Конгресу.

Більшість конгресменів в Палаті представників підтримали це рішення, що є важливим кроком у забезпеченні допомоги Україні з боку Сполучених Штатів.

«ЗА» - 311 конгресменів: 210 демократів та 101 республіканець.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», з $60,8 млрд допомоги США підтримка економіки України складе $7,8 млрд за умови, що Україна не буде виплачувати пенсії з цих коштів і за умови їх повернення.

Крім того, Палата представників США відхилила всі правки до законопроекту про допомогу Україні.

Нагадаємо, офіційні представники США стверджують, що Пакет зброї для України США відправлять менш як за тиждень, щойно Конгрес ухвалить законопроект про допомогу.

Раніше ми писали, що посол України в США Оксана Маркарова розкрила деталі підтримки України у понад $60 млрд, яку розгляне Палата представників США.

На сайті Палати представників Конгресу США опубліковано законопроект про допомогу України в розмірі майже $60 мільярдів. 

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