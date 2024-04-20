Пакет зброї для України США відправлять менш як за тиждень, щойно Конгрес ухвалить законопроект про допомогу

До пакета допомоги США для України увійдуть снаряди та боєприпаси для реактивної артилерії середньої дальності, а також системи ППО та ракети до них.

Джерело фото: The Washington Post

Американська зброя прибуде до України менш як за тиждень після того, як Конгрес США проголосує за пакет допомоги. Офіційні представники США стверджують, що Пентагон готовий передати Україні значну частину озброєння вже після прийняття відповідних рішень у Палаті представників та Сенаті та підписання законопроєкту президентом Джо Байденом. Про це повідомляє The Washington Post.

Зазначається, що американська сторона розпочала збір потрібного озброєння для України задовго до майбутнього голосування. Один з посадовців, який відмовився назвати своє ім'я, заявив, що після схвалення допомоги частина озброєння прибуде на передову менш як за тиждень, залежно від того, де вона зберігається.

Прогнозується, що до пакета допомоги США для України увійдуть критично необхідні боєприпаси для Збройних Сил України, зокрема 155-міліметрові снаряди та боєприпаси для реактивної артилерії середньої дальності. Також висока ймовірність надання Україні нової партії систем ППО та ракет до них.

Раніше ми писали, що посол України в США Оксана Маркарова розкрила деталі підтримки України у понад $60 млрд, яку розгляне Палата представників США.

На сайті Палати представників Конгресу США опубліковано законопроект про допомогу України в розмірі майже $60 мільярдів.

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