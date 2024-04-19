В Пентагоні готуються негайно відправити Києву військову допомогу, як тільки її схвалять у Палаті представників та Сенаті

Пакет допомоги включатиме системи ППО та артилерійське озброєння.

Джерело фото: armyinform

Речник Міністерства оборони США Пет Райдер заявив, що в Пентагоні вже активно готуються до оперативного відправлення до Києва пакету військової допомоги. Зокрема, цей пакет міститиме різноманітні засоби протиповітряної оборони та артилерійське озброєння.

«Щойно допомогу Україні схвалять у Палаті представників та Сенаті, в Пентагоні готуються оперативно надіслати Києву пакет озброєнь, який серед іншого включатиме спроможності ППО та артилерії», – заявив Райдер. Про це розповів журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш.

Раніше ми писали, що посол України в США Оксана Маркарова розкрила деталі підтримки України у понад $60 млрд, яку розгляне Палата представників США.

На сайті Палати представників Конгресу США опубліковано законопроект про допомогу України в розмірі майже $60 мільярдів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.