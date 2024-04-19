«На передачі грошей нікого не взяли», – Малюська стурбований, що справа Гринкевичів відлякає бізнес від співпраці з державою

Малюська сумнівається в обвинувачені: «В чому конкретно їх звинувачують, крім того, що вони Гринкевичі, і крім того, що вони щось поставляли?»

Джерело фото: rbc.ua

Глава Міністерства юстиції Денис Малюська висловив занепокоєння щодо обвинувачень, висунутих проти львівських підприємців у справі Гринкевичів. В ефірі телемарафону він зазначив, що такий підхід правоохоронних органів може негативно позначитися на бізнес-середовищі, відлякуючи його від співпраці з державою.

Малюська підкреслив, що з його точки зору, важливо ретельно зважати на дії правоохоронців, особливо коли їхні дії можуть призвести до зменшення довіри бізнесу до взаємодії з державними установами. Він зауважив, що такі ситуації можуть стати перешкодою для ефективних державних закупівель, що відобразиться на всіх платниках податків.

«В мене дуже не популярна думка з приводу Гринкевичів. В мене є шкурний інтерес, я намагаюсь на всьому економити державні кошти. Ми як Мін’юст теж закуповуємо дуже багато всього: закупівлі на мільярди. І коли я розумію, що постачальників держави активно тягають по в’язницях – це означає, що конкуренція на закупівлях зменшиться. В мене, зокрема, їх стане менше. Бо кожна людина, при здоровому глузді, якщо має можливість щось не постачати державі і взагалі не торкатися держави, вона ніколи цього не робитиме. Білий бізнес силою ми не заставимо зайти на тендер, де закупівлі проводять органи державної влади. З різних мотивів: вони бояться корупції, вони бояться, що їх правоохоронці почнуть тягати, навіть, якщо вони білі і чесні. І коли вони дивляться по телевізору, як когось з голим торсом тягають і мордою в асфальт кладуть, то їм це не дуже подобаються», – зазначив Малюська.

Міністр також зазначив, що якщо буде доведено факт крадіжки на закупівлі, відповідальність має бути відповідною. Однак, він підкреслив важливість чіткої обгрунтованості обвинувачень і запевнив, що в разі виявлення корупції чи інших правопорушень на закупівлі, будуть прийняті відповідні заходи.

«В чому конкретно їх звинувачують, крім того, що вони Гринкевичі, і крім того, що вони щось поставляли? Чіткої відповіді не буде. Вам скажуть, що напевно корупція, але напевно і ні, тому що на передачі грошей нікого не взяли, наскільки я розумію», – підкреслив Малюська.

Нагадаємо, ДБР повідомило про арешт майна сім’ї Гринкевичів і взялося за майно Морозюк.

Раніше ми писали, що ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича — сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.

Напередодні ДБР повідомило про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників Міноборони та членам злочинної організації, які завдали держбюджету збитків на майже мільярд гривень.

Додамо, що Міністерство оборони України прийняло рішення розірвати останній контракт із львівським підприємцем Ігорем Гринкевичем та одночасно подати заяву до ДБР.

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