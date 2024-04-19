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Мобілізація ув'язнених необхідна для зміцнення армії та зменшення тиску на в'язниці, – Малюська

19:47, 19 квітня 2024
Мобілізація ув'язнених вирішить одразу кілька питань.
Мобілізація ув'язнених необхідна для зміцнення армії та зменшення тиску на в'язниці, – Малюська
Джерело фото: pravo.ua
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Мобілізація ув'язнених в Україні має на меті вирішення двох важливих питань: збільшення чисельності військовослужбовців та зменшення тиску на в'язниці. Про це міністр юстиції України Денис Малюська в ефірі телемарафону.

«Ми виграємо в двох аспектах. По-перше, у нас з'являться військові. В другому аспекті, нам не треба буде думати про те, як їх охороняти, годувати, дбати. Особливо в умовах дефіциту ресурсів та в умовах обмеженої кількості в'язниць. У нас кількість, хто потрапляє в наші установи, істотно зростає, а кількість (установ) зменшується. Ми на якомусь етапі можемо «луснути», тому нам треба думати про те, як зменшувати кількість тих, про кого ми дбаємо в наших установах», - зазначив міністр.

Він також підкреслив, що росте кількість осіб, які потрапляють до установ, при цьому кількість самих установ зменшується. Малюська вказав на появу нових категорій злочинців, таких як колаборанти, які стали масовим явищем. Він також зазначив збільшення кількості військових злочинів, пов'язаних із складнощами доступу до зброї.

«Відповідно я можу сказати, що у нас кількість осіб на кожну установу з розрахунку на площу установи зростає, причому зростає істотно. Це велика проблема і її потрібно якимось чином вирішувати. Як довгостроково – я навіть не уявляю. Можливо, мобілізація стане цим рецептом, який нас спасе хоча б на рік чи на два», - додав він.

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