Суддя уклав договір з адвокатом про надання правової допомоги, але учасник процесу спробував укласти договір з цим же адвокатом

Дещо курйозна спроба створити конфлікт інтересів зафіксована у Волинській області.

Будівля Ковельського міськрайонного суду

Суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області Андрій Чалий повідомив у Вищу раду правосуддя про незвичну спробу створення конфлікту інтересів для відведення судді від розгляду справи.

Як повідомив суддя, у нього в провадженні перебуває цивільна справа про визнання шлюбного договору недійсним.

11 квітня Андрій Чалий отримав лист-повідомлення про те, що учасник вказаного судового процесу 3 квітня спонукав адвоката, з якою у судді є діючий договір про надання правової допомоги, до укладення договору про надання правової допомоги саме у цивільній справі про визнання шлюбного договору недійсним.

При цьому необхідність укладення договору про правову допомогу з адвокатом судді, була обумовлена виключно можливістю заявити у подальшому відвід головуючому судді.

У зв’язку з цим, Андрій Чалий повідомив у Раду правосуддя про те, що має місце факт втручання в професійну діяльність судді. Відповідно, таке втручання є загрозою для незалежності судової влади.

Відтак, розібратися, чи є вказана ситуація спробою тиску на суд, тепер необхідно Раді правосуддя.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.