Практика судів
  1. У світі

В ЄС погодилися на реформи, щоб наздогнати економіку США та Китаю

19:23, 19 квітня 2024
Євросоюз готує реформи, як оживити економіку та зміцнити конкурентоспроможність.
В ЄС погодилися на реформи, щоб наздогнати економіку США та Китаю
Фото з відкритих джерел
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Лідери країн Євросоюзу погодилися про проведення реформ у дев'яти ключових напрямках, спрямованих на оживлення економіки ЄС та забезпечення конкурентоспроможності у глобальній технологічній гонці із США та Китаєм, повідомляє Reuters.

Реформи передбачають, зокрема, поглиблення єдиного ринку ЄС, сприяння інноваційним дослідженням та ефективне використання ресурсів. Лідери ЄС також висловили підтримку створенню єдиного енергетичного ринку для забезпечення доступної відновлюваної енергії.

Енріко Летта, колишній прем'єр-міністр Італії, якому було доручено оцінити недоліки єдиного ринку ЄС, попередив, що це остання можливість для Євросоюзу діяти. У його звіті йдеться про загрозу геополітичної напруженості та протекціонізму для економічної безпеки ЄС.

Важливим елементом є створення союзу ринків капіталу ЄС (CMU), але розбіжності серед країн-членів залишаються. Деякі країни, як Нідерланди, хочуть швидко просуватися вперед, а інші, наприклад, Франція та Німеччина, підтримують створення спільного фінансового нагляду.

Хоча деякі питання залишаються невирішеними, лідери ЄС висловили сподівання, що дискусії на четвертковому саміті допоможуть рухатися вперед у реформуванні Євросоюзу.

Франція та Німеччина наполягають на створенні союзу, який би включав спільний фінансовий нагляд, проте кілька держав, таких як Люксембург, Мальта та Ірландія, не зацікавлені в цьому.

«Ви можете створити союз ринків капіталу, але ви повинні зробити це правильно», - сказав прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс, додавши, що ЄС все ще має розглянути питання нагляду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Закон про посилення мобілізації: військовий облік та інші зміни для українців за кордоном

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Керівник Офісу протидії рейдерству Мінюсту Віктор Дубовик йде з посади

Віктор Дубовик займав посаду очільника Офісу протидії рейдерству Міністерства юстиції майже 4 роки.

Військовозобов’язані працівники НАБУ та ДБР не підлягатимуть призову на військову службу під час мобілізації

Закон про мобілізацію окремо передбачає, що військовозобов’язані працівники НАБУ та ДБР не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Одноразова грошова допомога членам родини померлого військовослужбовця не виплачується, якщо його смерть настала внаслідок алкогольного сп’яніння – Верховний Суд

Верховний Суд підкреслив, що така допомога не призначається і не виплачується у випадку, якщо смерть військовослужбовця або втрата ним працездатності є наслідком алкогольного сп’яніння.

Можливість оскарження до Верховного Суду судових рішень у справах про соціальні виплати, у тому числі, військовослужбовців та їх сімей, приберуть із законодавства

Народний депутат Денис Маслов пояснив мету законопроекту про скасування можливості оскарження до Верховного Суду у справах про соціальні виплати та пенсійних справах.

Верховній Раді рекомендують прийняти законопроект про початкову військову підготовку учнів до збройного захисту

Початкова загальновійськова підготовка громадян України здійснюється з метою формування у громадян первинних загальновійськових знань і спеціальних компетентностей стосовно оборонної свідомості, ознайомлення громадян з місцем і роллю громадянина у зв’язку з усвідомленням свого обов’язку щодо збройного захисту України.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон про посилення мобілізації: військовий облік та інші зміни для українців за кордоном
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Завітневич
    Олександр Завітневич
    голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки