В ЄС погодилися на реформи, щоб наздогнати економіку США та Китаю

Євросоюз готує реформи, як оживити економіку та зміцнити конкурентоспроможність.

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Лідери країн Євросоюзу погодилися про проведення реформ у дев'яти ключових напрямках, спрямованих на оживлення економіки ЄС та забезпечення конкурентоспроможності у глобальній технологічній гонці із США та Китаєм, повідомляє Reuters.

Реформи передбачають, зокрема, поглиблення єдиного ринку ЄС, сприяння інноваційним дослідженням та ефективне використання ресурсів. Лідери ЄС також висловили підтримку створенню єдиного енергетичного ринку для забезпечення доступної відновлюваної енергії.

Енріко Летта, колишній прем'єр-міністр Італії, якому було доручено оцінити недоліки єдиного ринку ЄС, попередив, що це остання можливість для Євросоюзу діяти. У його звіті йдеться про загрозу геополітичної напруженості та протекціонізму для економічної безпеки ЄС.

Важливим елементом є створення союзу ринків капіталу ЄС (CMU), але розбіжності серед країн-членів залишаються. Деякі країни, як Нідерланди, хочуть швидко просуватися вперед, а інші, наприклад, Франція та Німеччина, підтримують створення спільного фінансового нагляду.

Хоча деякі питання залишаються невирішеними, лідери ЄС висловили сподівання, що дискусії на четвертковому саміті допоможуть рухатися вперед у реформуванні Євросоюзу.

Франція та Німеччина наполягають на створенні союзу, який би включав спільний фінансовий нагляд, проте кілька держав, таких як Люксембург, Мальта та Ірландія, не зацікавлені в цьому.

«Ви можете створити союз ринків капіталу, але ви повинні зробити це правильно», - сказав прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс, додавши, що ЄС все ще має розглянути питання нагляду.

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