Суд у Хорватії заборонив президенту Мілановичу очолювати уряд

Конституційний суд Хорватії прийняв рішення, що президент Міланович не може бути ні мандатарієм, ні прем'єр-міністром.

Джерело фото: politteo.online

Конституційний суд Хорватії прийняв рішення, згідно з яким президент Зоран Міланович не може мати мандат для формування уряду чи бути кандидатом на посаду прем'єр-міністра після виборів, де друге місце посіла опозиційна Соціал-демократична партія (СДП), повідомляє HRT.

Суд вказав, що дії та заяви Мілановича під час виборчої кампанії порушили конституційні норми. Голова Конституційного суду Мирослав Шепарович зазначив, що президент не дотримався попереджень суду щодо його участі у виборах, а також виступав у ролі майбутнього прем'єр-міністра, порушуючи Конституцію.

У своєму рішенні суд відзначив, що Міланович своїми діями під сумнів поставив верховенство права та демократичну багатопартійну систему, які є основними цінностями Конституції.

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