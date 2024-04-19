Суд в Хорватии запретил президенту Милановичу возглавлять правительство

Конституционный суд Хорватии принял решение, что президент Миланович не может быть ни мандатарием, ни премьер-министром.

Источник фото: politteo.online

Конституционный суд Хорватии принял решение, согласно которому президент Зоран Миланович не может иметь мандат для формирования правительства или быть кандидатом на должность премьер-министра после выборов, где второе место заняла оппозиционная Социал-демократическая партия (СДП), сообщает HRT.

Суд указал, что действия и заявления Милановича во время избирательной кампании нарушили конституционные нормы. Председатель Конституционного суда Мирослав Шепарович отметил, что президент не придерживался предупреждений суда относительно его участия в выборах, а также выступал в роли будущего премьер-министра, нарушая Конституцию.

В своем решении суд отметил, что Миланович своими действиями под сомнение поставил верховенство права и демократическую многопартийную систему, которые являются основными ценностями Конституции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.