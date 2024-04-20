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В Хмельницком дом культуры через суд вернули территориальной общине

07:54, 20 апреля 2024
В течение 15 лет помещение дома культуры передавали от одного владельца другому.
В Хмельницком дом культуры через суд вернули территориальной общине
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В Хмельницком прокуратура добилась в порядке возвращения в коммунальную собственность помещения дома культуры в областном центре. Стоимость имущества составляет более 36 млн. грн. Об этом сообщает Хмельницкая областная прокуратура.

Установлено, что объект социальной сферы, который должен принадлежать территориальному обществу, незаконно находился в собственности частных юридических лиц.

Во время разделения на паи коллективного сельскохозяйственного предприятия нежилое помещение площадью 1025 м кв должно было перейти в коммунальную собственность. В то же время, заинтересованные лица на протяжении 15 лет совершали противоправные действия по завладению недвижимостью путем регистрации права частной собственности на здание.

Такие действия прокуратура неоднократно обжаловала. Раз установив незаконный переход дома культуры от одного собственника к другому, прокуроры обратились с иском в суд об отмене государственной регистрации права частной собственности и возвращении помещения общине.

Суд исковые требования прокуратуры удовлетворил.

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