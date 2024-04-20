У Хмельницькому будинок культури через суд повернули територіальній громаді

Протягом 15 років приміщення будинку культури передавали від одного власника до іншого.

У Хмельницькому прокуратура домоглася у судовому порядку повернення у комунальну власність приміщення будинку культури в обласному центрі. Вартість майна складає понад 36 млн грн. Про це повідомляє Хмельницька обласна прокуратура.

Встановлено, що об’єкт соціальної сфери, який мав належати територіальній громаді, незаконно перебував у власності приватних юридичних осіб.

Під час розпаювання колективного сільськогосподарського підприємства нежитлове приміщення площею 1025 м кв мало перейти у комунальну власність. Водночас зацікавлені особи упродовж 15 років вчиняли протиправні дії щодо заволодіння нерухомістю шляхом реєстрації права приватної власності на будівлю.

Такі дії прокуратура неодноразово оскаржувала. Вкотре встановивши незаконний перехід будинку культури від одного власника до іншого, прокурори звернулися з позовом до суду про скасування державної реєстрації права приватної власності та повернення приміщення громаді.

Наразі суд позовні вимоги прокуратури задовольнив.

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