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В ЕС согласились на реформы, чтобы догнать экономику США и Китая

19:23, 19 апреля 2024
Евросоюз готовит реформы, как оживить экономику и укрепить конкурентоспособность.
В ЕС согласились на реформы, чтобы догнать экономику США и Китая
Фото из открытых источников
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Лидеры стран Евросоюза согласились о проведении реформ в девяти ключевых направлениях, направленных на оживление экономики ЕС и обеспечение конкурентоспособности в глобальной технологической гонке с США и Китаем, сообщает Reuters.

Реформы предусматривают, в частности, углубление единого рынка ЕС, содействие инновационным исследованиям и эффективное использование ресурсов. Лидеры ЕС также выразили поддержку созданию единого энергетического рынка для обеспечения доступной возобновляемой энергии.

Энрико Летта, бывший премьер-министр Италии, которому было поручено оценить недостатки единого рынка ЕС, предупредил, что это последняя возможность для Евросоюза действовать. В его отчете говорится об угрозе геополитической напряженности и протекционизма для экономической безопасности ЕС.

Важным элементом является создание союза рынков капитала ЕС (CMU), но разногласия среди стран-членов остаются. Некоторые страны, как Нидерланды, хотят быстро продвигаться вперед, а другие, например, Франция и Германия, поддерживают создание общего финансового надзора.

Хотя некоторые вопросы остаются нерешенными, лидеры ЕС выразили надежду, что дискуссии на четвертковом саммите помогут двигаться вперед в реформировании Евросоюза.

Франция и Германия настаивают на создании союза, который бы включал совместный финансовый надзор, однако несколько государств, таких как Люксембург, Мальта и Ирландия, не заинтересованы в этом.

"Вы можете создать союз рынков капитала, но вы должны сделать это правильно", - сказал премьер-министр Ирландии Саймон Гаррис, добавив, что ЕС все еще должен рассмотреть вопрос надзора.

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