Судья заключил договор с адвокатом о предоставлении правовой помощи, но участник процесса попытался заключить договор с этим же адвокатом

Несколько курьезная попытка создать конфликт интересов зафиксирована в Волынской области.

Здание Ковельского горрайонного суда

Судья Ковельского горрайонного суда Волынской области Андрей Чалый сообщил в Высший совет правосудия о необычной попытке создания конфликта интересов для отвода судьи от рассмотрения дела.

Как сообщил судья, у него в производстве находится гражданское дело о признании брачного договора недействительным.

11 апреля Андрей Чалый получил письмо-сообщение о том, что участник указанного судебного процесса 3 апреля побудил адвоката, с которым у судьи есть действующий договор о предоставлении правовой помощи, к заключению договора о предоставлении правовой помощи именно в гражданском деле о признании брачного договора недействительным.

При этом необходимость заключения договора о правовой помощи с адвокатом судьи была обусловлена ​​исключительно возможностью заявить в дальнейшем отвод председательствующему судье.

В связи с этим, Андрей Чалый сообщил в Совет правосудия о том, что имеет место факт вмешательства в профессиональную деятельность судьи. Соответственно, такое вмешательство представляет угрозу для независимости судебной власти.

Таким образом, разобраться, является ли указанная ситуация попыткой давления на суд, теперь необходимо Совету правосудия.

Автор: Вячеслав Хрипун

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