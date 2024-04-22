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Судья заключил договор с адвокатом о предоставлении правовой помощи, но участник процесса попытался заключить договор с этим же адвокатом

08:10, 22 апреля 2024
Несколько курьезная попытка создать конфликт интересов зафиксирована в Волынской области.
Судья заключил договор с адвокатом о предоставлении правовой помощи, но участник процесса попытался заключить договор с этим же адвокатом
Здание Ковельского горрайонного суда
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Судья Ковельского горрайонного суда Волынской области Андрей Чалый сообщил в Высший совет правосудия о необычной попытке создания конфликта интересов для отвода судьи от рассмотрения дела. 

Как сообщил судья, у него в производстве находится гражданское дело о признании брачного договора недействительным. 

11 апреля Андрей Чалый получил письмо-сообщение о том, что участник указанного судебного процесса 3 апреля побудил адвоката, с которым у судьи есть действующий договор о предоставлении правовой помощи, к заключению договора о предоставлении правовой помощи именно в гражданском деле о признании брачного договора недействительным. 

При этом необходимость заключения договора о правовой помощи с адвокатом судьи была обусловлена ​​исключительно возможностью заявить в дальнейшем отвод председательствующему судье. 

В связи с этим, Андрей Чалый сообщил в Совет правосудия о том, что имеет место факт вмешательства в профессиональную деятельность судьи. Соответственно, такое вмешательство представляет угрозу для независимости судебной власти.

Таким образом, разобраться, является ли указанная ситуация попыткой давления на суд, теперь необходимо Совету правосудия.

Автор: Вячеслав Хрипун

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