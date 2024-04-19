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Мобилизация заключенных необходима для укрепления армии и уменьшения давления на тюрьмы, – Малюська

19:47, 19 апреля 2024
Мобилизация заключенных решит сразу несколько вопросов.
Мобилизация заключенных необходима для укрепления армии и уменьшения давления на тюрьмы, – Малюська
Источник фото: pravo.ua
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Мобилизация заключенных в Украине имеет целью решение двух важных вопросов: увеличение численности военнослужащих и уменьшение давления на тюрьмы. Об этом министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире телемарафона.

"Мы выиграем в двух аспектах. Во-первых, у нас появятся военные. Во втором аспекте, нам не надо будет думать о том, как их охранять, кормить, заботиться. Особенно в условиях дефицита ресурсов и в условиях ограниченного количества тюрем. У нас количество попадающих в наши учреждения существенно растет, а количество (учреждений) уменьшается. Мы на каком-то этапе можем "лопнуть", поэтому нам надо думать о том, как уменьшать количество тех, о ком мы заботимся в наших учреждениях", - отметил министр.

Он также подчеркнул, что растет количество лиц, которые попадают в учреждения, при этом количество самих учреждений уменьшается. Малюська указал на появление новых категорий преступников, таких как коллаборационисты, которые стали массовым явлением. Он также отметил увеличение количества военных преступлений, связанных со сложностями доступа к оружию.

"Соответственно я могу сказать, что у нас количество человек на каждое учреждение из расчета на площадь учреждения растет, причем растет существенно. Это большая проблема и ее нужно каким-то образом решать. Как долгосрочно - я даже не представляю. Возможно, мобилизация станет этим рецептом, который нас спасет хотя бы на год или на два", - добавил он.

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