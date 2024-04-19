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«На передаче денег никого не взяли», – Малюська обеспокоен, что дело Гринкевичей отпугнет бизнес от сотрудничества с государством

20:11, 19 апреля 2024
Малюська сомневается в обвиняемых: «В чем конкретно их обвиняют, кроме того, что они Гринкевичи, и кроме того, что они что-то поставляли?»
«На передаче денег никого не взяли», – Малюська обеспокоен, что дело Гринкевичей отпугнет бизнес от сотрудничества с государством
Источник фото: rbc.ua
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Глава Министерства юстиции Денис Малюська выразил беспокойство относительно обвинений, выдвинутых против львовских предпринимателей по делу Гринкевичей. В эфире телемарафона он отметил, что такой подход правоохранительных органов может негативно сказаться на бизнес-среде, отпугивая его от сотрудничества с государством.

Малюська подчеркнул, что с его точки зрения, важно тщательно учитывать действия правоохранителей, особенно когда их действия могут привести к уменьшению доверия бизнеса к взаимодействию с государственными учреждениями. Он отметил, что такие ситуации могут стать препятствием для эффективных государственных закупок, что отразится на всех налогоплательщиках.

"У меня очень не популярное мнение по поводу Гринкевичей. У меня есть шкурный интерес, я стараюсь на всем экономить государственные средства. Мы как Минюст тоже закупаем очень много всего: закупки на миллиарды. И когда я понимаю, что поставщиков государства активно таскают по тюрьмам - это означает, что конкуренция на закупках уменьшится. У меня, в частности, их станет меньше. Потому что каждый человек, в здравом уме, если имеет возможность что-то не поставлять государству и вообще не касаться государства, он никогда этого не будет делать. Белый бизнес силой мы не заставим зайти на тендер, где закупки проводят органы государственной власти. По разным мотивам: они боятся коррупции, они боятся, что их правоохранители начнут таскать, даже если они белые и честные. И когда они смотрят по телевизору, как кого-то с голым торсом таскают и мордой в асфальт кладут, то им это не очень нравятся", - отметил Малюська.

Министр также отметил, что если будет доказан факт воровства на закупках, ответственность должна быть соответствующей. Однако, он подчеркнул важность четкой обоснованности обвинений и заверил, что в случае выявления коррупции или иных правонарушений на закупках, будут приняты соответствующие меры.

"В чем конкретно их обвиняют, кроме того, что они Гринкевичи, и кроме того, что они что-то поставляли? Четкого ответа не будет. Вам скажут, что наверняка коррупция, но наверняка и нет, потому что на передаче денег никого не взяли, насколько я понимаю", - подчеркнул Малюська.

Напомним, ГБР сообщило об аресте имущества семьи Гринкевичей и взялось за имущество Морозюк.

Ранее мы писали, что ГБР объявило в розыск Романа Гринкевича – сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича.

Накануне ГБР сообщило о подозрении львовскому бизнесмену, одному из крупнейших поставщиков Минобороны и членам преступной организации, нанесшим госбюджету ущерб почти на миллиард гривен.

Добавим, что Министерство обороны Украины приняло решение расторгнуть последний контракт с львовским предпринимателем Игорем Гринкевичем и одновременно подать заявление в ГБР. 

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