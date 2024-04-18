Понад $60 мільярдів допомоги: Оксана Маркарова розкрила деталі підтримки України, яку розгляне Палата представників США

Законопроект передбачає виділення $60,8 млрд на допомогу Україні та союзникам та поповнення запасів американської армії.

Фото: pravda.com.ua

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У Палаті представників США оприлюднено три законопроекти з питань безпеки, які передбачають надання вкрай необхідної оборонної допомоги союзникам і партнерам США. Один із законопроектів присвячений Україні і стосується асигнування $60,8 млрд. Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова.

Як очікується, Палата представників американського Конгресу розгляне законопроект у суботу, 20 квітня, після багатьох місяців затримки.

У цілому законопроект, внесений спікером Майком Джонсоном, передбачає асигнування у розмірі $60,8 млрд в частині допомоги Україні та регіональним партнерам для протидії рф.

У тому числі, оборонні видатки у розмірі $49,9 млрд, зокрема:

$23,2 млрд – поповнення товарів оборонного призначення та послуг, наданих Україні;

$11,3 млрд – поточні американські операції в регіоні;

$13,8 млрд – закупівля сучасних оборонних систем, оборонних товарів та послуг;

$1,6 млрд зовнішнього військового фінансування (FMF) для задоволення потреб України та інших регіональних партнерів.

Також передбачене таке фінансування:

$26 млн – для забезпечення нагляду та підзвітності допомоги та обладання, наданого Україні;

$5 млн Державному департаменту для адміністрування оборонної допомоги;

$300 млн на допомогу Україні у захисті її кордонів та просуванні верховенства права;

$100 млн на підтримку програм з розмінування, боротьби з тероризмом та нерозповсюдженням зброї масового знищення.

Також передбачено $9,5 млрд на економічну допомогу Україні та країнам, що постраждали від вторгнення рф в Україну:

$7,849 млрд на економічну допомогу Україні, що може включати пряму бюджетну підтримку – окрім відшкодування пенсій;

$1,575 млрд на інші види економічної допомоги Україні та постраждалим країнам;

$25 млн Офісу перехідних ініціатив USAID для підтримки України та країн, постраждалих від російського вторгнення;

$50 млн для реагування на ситуацію у сфері глобальної продовольчої безпеки.

Також передбачено виділення:

$149 млн Національній адміністрації з ядерної безпеки США для реагування на ситуації, пов’язані з ядерною безпекою в Україні;

$481 млн Міністерству охорони здоров'я і соціальних служб США на допомогу українцям, які отримали гуманітарний пароль в США через програму U4U.

Крім того, законопроєкт передбачає виділення додаткового фінансування, що буде використано у тому числі для надання допомоги Україні та реагування на ситуацію в Україні, пов’язаній з російським вторгненням, зокрема:

$60 млн на дипломатичні програми;

$8 млн Офісу Генерального інспектора Держдепу;

$39 млн на операційні видатки USAID;

$10 млн Офісу Генерального інспектора USAID;

$98 млн Міністерству енергетики США для придбання для розвитку та виробництва радіоактивних ізотопів.

Крім того в тексті:

Посилюється нагляд через вимоги моніторингу;

Вимагається від партнерів і союзників надавати співмірні витратам обсяги допомоги;

Передбачається укладення угоди з урядом України про повернення коштів, наданих на економічну підтримку;

Збільшуються ліміти в рамках механізму PDA.

Раніше на сайті Палати представників Конгресу США опубліковано законопроект про допомогу України в розмірі майже $60 мільярдів.

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