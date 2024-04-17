Законопроект про військову допомогу Україні від США у кредит розглянуть 20 квітня – Майк Джонсон

Крім допомоги Україні парламентарі США розглянуть законопроект про заборону TikTok.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон оголосив, що він дотримується свого плану винести низку законопроектів про іноземну допомогу, включно з фінансуванням для України. Він сказав, що вони ці законопроекти будуть голосувати цієї суботи, 20 квітня, ввечері. Про це повідомляє CNN.

Як вказує Axios, він сказав, що тексти трьох окремих законопроектів про допомогу Ізраїлю, Тайваню та Україні – останній з яких буде структурований як позика та включатиме заходи «підзвітності» – будуть опубліковані «незабаром».

Четвертий законопроект, який об’єднує заходи щодо примусового продажу TikTok , продажу конфіскованих російських активів , а також санкцій і «протистояння росії, Китаю та Ірану», буде опублікований «пізніше сьогодні».

Ці чотири законопроекти будуть переміщені разом процедурно, тоді як інший законопроект із «основними компонентами» законопроекту республіканців про прикордонну політику епохи Трампа буде подано окремо, сказав він.

Автор: Наталя Мамченко

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