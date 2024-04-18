Двох жителів Закарпаття засудили за пограбування дівчини, але сторона захисту та прокурор оскаржили вироки: що вирішив суд

Один із грабіжників раніше судимий і перебував на іспитовому строку та вчинив новий злочин.

Закарпатський апеляційний суд залишив без задоволення 2 апеляційні скарги – сторони захисту та прокуратури на вирок Мукачівського міськрайонного суду у справі про пограбування. Про це повідомляє пресслужба апеляційного суду.

16 квітня колегія суддів з розгляду кримінальних справ Закарпатського апеляційного суду розглянула апеляційні скарги обвинуваченого та прокурора Мукачівської окружної прокуратури на вирок Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області від 09.11.2023 року.

Відповідно до вироку, 5 серпня 2023 року двоє жителів Мукачева пограбували дівчину. Один із грабіжників раніше судимий і перебував на іспитовому строку та вчинив новий злочин

Одному з обвинувачених суд першої інстанції призначив покарання у виді позбавлення волі за ч. 4 ст. 186 КК України строком на 7 років. На підставі ст. 71 КК України до покарання, призначеного за даним вироком, обвинуваченому частково приєднано не відбуте покарання за попереднім вироком від 19 липня 2023 року у виді позбавлення волі на 7 років і 1 місяць. На підставі ч. 4 ст. 70 КК України шляхом часткового складання покарань, призначених цим та попереднім вироком, від 11 вересня 2023 року суд першої інстанції призначив покарання у виді позбавлення волі строком на 7 років 6 місяців.

Іншому обвинуваченому суд призначив покарання у виді позбавлення волі за ч. 4 ст. 186 КК України строком на 5 років.

Колегія суддів, заслухавши апеляційні скарги обвинуваченого та прокурора Мукачівської окружної прокуратури, ухвалила: апеляційні скарги залишити без задоволення, а вирок Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області від 09.11.2023 року стосовно обох обвинувачених – без зміни.

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