Двоих жителей Закарпатья осудили за ограбление девушки, но сторона защиты и прокурор обжаловали приговоры: что решил суд

Один из грабителей ранее судимый и находился на испытательном сроке и совершил новое преступление.

Закарпатский апелляционный суд оставил без удовлетворения 2 апелляционные жалобы – стороны защиты и прокуратуры на приговор Мукачевского горрайонного суда по делу об ограблении. Об этом сообщает пресс-служба апелляционного суда.

16 апреля коллегия судей по рассмотрению уголовных дел Закарпатского апелляционного суда рассмотрела апелляционные жалобы обвиняемого и прокурора Мукачевской окружной прокуратуры по приговору Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области от 09.11.2023 года.

Согласно приговору, 5 августа 2023 года двое жителей Мукачево ограбили девушку. Один из грабителей ранее судимый и находился на испытательном сроке и совершил новое преступление

Одному из обвиняемых суд первой инстанции назначил наказание в виде лишения свободы по ч. 4 ст. 186 УК Украины сроком 7 лет. На основании ст. 71 УК Украины к наказанию, назначенному по данному приговору, обвиняемому частично присоединено не отбытое наказание по предыдущему приговору от 19 июля 2023 г. в виде лишения свободы на 7 лет и 1 месяц. На основании ч. 4 ст. 70 УК Украины путем частичного сложения наказаний, назначенных настоящим и предыдущим приговором, от 11 сентября 2023 года суд первой инстанции назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев.

Другому обвиняемому суд назначил наказание в виде лишения свободы по ч. 4 ст. 186 УК сроком на 5 лет.

Коллегия судей, заслушав апелляционные жалобы обвиняемого и прокурора Мукачевской окружной прокуратуры, приняла: апелляционные жалобы оставить без удовлетворения, а приговор Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области от 09.11.2023 в отношении обоих обвиняемых – без изменения.

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