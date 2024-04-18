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В каких случаях трудовые отношения можно устанавливать в упрощенном режиме: инфографика Гоструда

10:17, 18 апреля 2024
Регулирование трудовых отношений работников и работодателей, на которые распространяется упрощенный режим, осуществляется трудовым договором.
В каких случаях трудовые отношения можно устанавливать в упрощенном режиме: инфографика Гоструда
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Восточное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками сообщает, в каких случаях трудовые отношения можно устанавливать в упрощенном режиме.

Отмечается, что регулирование трудовых отношений работников и работодателей, на которые распространяется упрощенный режим, осуществляется трудовым договором.

В трудовом договоре указывается информация об условиях труда, наличии/отсутствии на рабочем месте работника опасных и вредных производственных факторов, возможных последствиях их влияния на здоровье, а также определяются установленные законом права работника на льготы и компенсации за работу во вредных условиях.

Работник считается информированным об условиях труда и наличии/отсутствии на его рабочем месте опасных факторов с момента подписания им трудового договора.

При этом следует учесть, что в соответствии с требованиями ст. 24 КЗоТ работник не может быть допущен к работе без заключения трудового договора, оформленного приказом или распоряжением работодателя, и уведомление органов Государственной налоговой службы Украины о принятии работника на работу.

Таким образом, заключение трудового договора, в том числе при упрощенном режиме регулирования трудовых отношений, оформляется приказом (распоряжением) работодателя, и подается сообщение в органы Государственной налоговой службы Украины.

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