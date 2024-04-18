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В ГНС напомнили предельный срок подачи налоговой декларации об имущественном положении и доходах

07:50, 18 апреля 2024
Налогоплательщикам нужно до конца апреля подать налоговую декларацию об имущественном положении и доходах.
В ГНС напомнили предельный срок подачи налоговой декларации об имущественном положении и доходах
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Главное управление Государственной налоговой службы в Киевской области напомнило налогоплательщикам, что 30 апреля является предельным сроком подачи налоговой декларации об имущественном положении и доходах.

Налоговым кодексом Украины установлены следующие сроки подачи декларации:

ФЛП (кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения) и физические лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, – до 1 мая года, следующего за отчетным;

граждане, у которых возникает обязанность по представлению налоговой декларации – до 1 мая года, следующего за отчетным;

ФЛП (кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения) в случае прекращения предпринимательской деятельности – в течение 20 календарных дней месяца следующего за календарным месяцем, в котором проведена государственная регистрация прекращения предпринимательской деятельности ФЛП по ее решению;

резиденты, выезжающие за границу на постоянное место жительства, – не позднее 60 календарных дней, предшествующих выезду;

ФЛ, у которых есть право на налоговую скидку, – по 31 декабря (включительно) года, следующего за отчетным.

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