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Рассказали полиции разные версии ДТП: суд в Ровно признал обоих водителей виновными в совершении аварии

18:40, 17 апреля 2024
Женщина заявила, что во время обгона водитель грузовика взял левее и именно на его полосе произошло столкновение, а мужчина, напротив, указал, будто легковушку из-за гололеда занесло на правую полосу, в результате чего транспортные средства и столкнулись.
Рассказали полиции разные версии ДТП: суд в Ровно признал обоих водителей виновными в совершении аварии
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В Ровно суд признал обоих водителей виновными в совершении аварии. Они на месте происшествия без возражений подписали схемы ДТП, составленные сотрудниками полиции по их словам, однако письменные объяснения по поводу ДТП и места столкновения транспортных средств, приобщенные к материалам дела, противоречили друг другу. Об этом сообщает Ровенский апелляционный суд.

Торік на початку грудня під час обгону на заокругленій ділянці дороги між Рівним та Львовом, частково вкритій снігом та ожеледицею, зіткнулися автомобілі «Missan Qashqai», за кермом якого перебувала 50-річна жителька Івано-Франківщини, та «Mercedes-Benz» з напівпричепом. Вантажівкою керував 40-річний житель Львівської області.

Працівники патрульної поліції на місці події склали дві схеми ДТП зі слів водіїв, які без заперечень їх підписали.

Натомість жінка у письмових поясненнях роз’яснила, що під час обгону водій  вантажівки взяв лівіше і саме на її смузі відбулося зіткнення, а чоловік, навпаки, вказав, буцімто легковик через ожеледицю занесло на праву смугу, внаслідок чого транспортні засоби й зіткнулися та зазнали механічних пошкоджень.

Місцевий суд визнав жінку винною у вчиненні правопорушення, передбаченого ст.124 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі — КУпАП), та наклав на неї адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 850 гривень.

Іншою постановою суд першої інстанції провадження у справі про адміністративне правопорушення за ст. 124 КупАП відносно водія вантажівки закрив у зв’язку із відсутністю події та складу адміністративного правопорушення.

Не погодившись із обома рішеннями місцевого суду, захисниця жительки Івано-Франківської області оскаржила їх до Рівненського апеляційного суду.

Просила скасувати обидві постанови, провадження у справі закрити за відсутністю в діях її клієнтки складу адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 124 КУпАП, а водія «Mercedes-Benz» натомість визнати винним за цією статтею Кодексу.

Рівненський апеляційний суд залишив без змін оскаржувану постанову, якою водійку «Missan Qashqai» визнано винною у вчиненні аварії та стягнуто штраф згідно з санкцією статті.

Апеляційну скаргу про визнання водія вантажівки винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 124 КУпАП з накладенням на нього адміністративного стягнення, апеляційний суд задовольнив частково: оскаржувану постанову скасував та визнав жителя Львівщини винним у вчиненні аварії.

Визнаючи обох водіїв винними у вчиненні ДТП, апеляційний суд взяв до уваги ту обставину, що до кожного із протоколів поліцейські склали схеми ДТП, які були підписані водіями без зауважень, однак вони відрізняються місцем зіткнення транспортних засобів. У письмових поясненнях кожен учасник ДТП звинувачував іншого у порушенні правил дорожнього руху, недотриманні безпечного інтервалу між транспортними засобами і виїзді на смугу дороги один одного, що й спричинило аварію та пошкодження авто.

Зважаючи на те, що підписані водіями схеми ДТП фактично спростовують письмові пояснення водіїв у частині місця зіткнення транспортних засобів, апеляційний суд прийшов до висновку про винуватість обох учасників дорожнього руху.

Суд апеляційної інстанції вкотре нагадує, що водій залежно від швидкості руху, дорожньої обстановки, особливостей вантажу, що перевозиться, і стану транспортного засобу повинен дотримуватися безпечних дистанції та інтервалу (п. 13.1 ПДР України).

Під час обгону, випередження, об’їзду перешкоди чи зустрічного роз’їзду також необхідно дотримуватися безпечного інтервалу, щоб не створювати небезпеки для дорожнього руху (п. 13.3 ПДР України).

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