Ежегодные отпуска: какие ограничения в условиях военного положения

Специалисты объяснили, какие отпуска не могут быть ограничены, несмотря на военное положение.

Специалисты Государственной службы по труду разъяснили особенности продолжительности ежегодных отпусков в условиях военного положения.

Статьей 12 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» предусмотрено, что в период действия военного положения предоставление работнику ежегодного основного отпуска по решению работодателя может быть ограничено продолжительностью 24 календарных дня за текущий рабочий год.

Если продолжительность ежегодного основного отпуска работника составляет более 24 календарных дней, предоставление неиспользованных в период действия военного положения дней такого отпуска переносится на период после прекращения или отмены военного положения. По решению работодателя неиспользованные дни такого отпуска могут предоставляться без сохранения заработной платы.

В период действия военного состояния предоставление работнику любого вида отпуска (кроме отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста и отпуска по усыновлению ребенка) свыше ежегодного основного отпуска, предусмотренного абзацем первым этой части, по решению работодателя может производиться без сохранения заработной платы. Предоставление неиспользованных дней такого отпуска переносится на период после прекращения или отмены военного положения. По решению работодателя неиспользованные дни такого отпуска могут предоставляться без сохранения заработной платы.

В период действия военного положения работодатель может отказать работнику в предоставлении неиспользованных дней ежегодного отпуска. Нормы части седьмой статьи 79, части пятой статьи 80 Кодекса законов о труде Украины и части пятой статьи 11, части второй статьи 12 Закона "Об отпусках" в период действия военного положения не применяются.

В период действия военного положения работодатель может отказать работнику в предоставлении любого вида отпусков (кроме отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста), если такой работник привлечен к выполнению работ на объектах. критической инфраструктуры, работ по производству товаров оборонительного назначения или к выполнению мобилизационного задания (заказ).

Согласно статье 79 Кодекса законов о труде Украины очередность предоставления отпусков определяется графиками, утверждаемыми работодателем по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации (профсоюзным представителем), и доводится до сведения всех работников.

При составлении графиков учитываются интересы производства, личные интересы работников и возможности их отдыха.

Конкретный период предоставления ежегодных отпусков в пределах, установленных графиком, согласовывается между работником и работодателем, который обязан письменно уведомить работника о дате начала отпуска не позднее чем за две недели до установленного графиком срока.

Разделение ежегодного отпуска на части любой продолжительности допускается по просьбе работника при условии, что основная непрерывная его часть составит не менее 14 календарных дней.

В случае перенесения ежегодного отпуска новый срок его предоставления устанавливается с согласия между работником и собственником или уполномоченным им органом (статья 80 Кодекса законов о труде Украины).

Таким образом, работодатель может отказать работнику в предоставлении ежегодного отпуска вне сроков, определенных графиком отпусков, или продолжительностью более 24 календарных дней.

Работодатель не может отказать работникам, не привлеченным к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры, в предоставлении отпусков, предоставление которых осуществляется в обязательном порядке (ежегодные отпуска в установленные графиком сроки, работникам, имеющим детей и т.п.).

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