Получил взятку от предпринимателя: разоблачили чиновника одного из институтов НАН

Чиновник получил 31 500 грн за передачу в пользование помещений, до проведения аукциона и заключения договора аренды.

Фото: lviv.gp.gov.ua

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Во Львовской области на получении неправомерной выгоды разоблачено и сообщено о подозрении заместителю начальника одного из научных институтов Национальной академии наук Украины.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, подозреваемый требовал и получил от предпринимателя неправомерную выгоду 31 500 грн за передачу в пользование помещений до проведения аукциона и заключения договора аренды.

Речь идет о складских помещениях площадью 370 м2, которые находились на балансе учреждения.

В прокуратуре добавляют, что чиновник задержан после получения взятки.

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