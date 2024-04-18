Отримав хабар від підприємця: викрили посадовця одного з інститутів НАН

Посадовець одержав 31 500 грн за передачу в користування приміщень, до проведення аукціону та укладення договору оренди.

Фото: lviv.gp.gov.ua

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На Львівщині на одержанні неправомірної вигоди викрито та повідомлено про підозру заступнику начальника одного з наукових інститутів Національної академії наук України.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, підозрюваний вимагав та отримав від підприємця неправомірну вигоду 31 500 грн за передачу в користування приміщень, до проведення аукціону та укладення договору оренди.

Мова йде про складські приміщення площею 370 м2, які перебували на балансі установи.

У прокуратурі додають, що посадовця затримано після одержання хабаря.

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