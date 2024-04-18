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Стало відомо, чи нараховується ЄСВ на суму зарплати за першу половину місяця

07:00, 18 квітня 2024
Сума заробітної плати за першу половину місяця (аванс) є базою нарахування ЄСВ.
Стало відомо, чи нараховується ЄСВ на суму зарплати за першу половину місяця
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Головне управління Державної податкової служби у Вінницькій області роз’яснило, чи є базою нарахування єдиного внеску сума заробітної плати (авансу) за першу половину місяця.

Так, відповідно до п. 1 частини першої ст. 4 Закону України від 08 липня 2010 року №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування є роботодавці, які використовують працю ФО на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з ФОП, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, відповідно до відомостей  з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань).

Єдиний внесок нараховується для платників, зазначених, зокрема, у п. 1 частини першої ст. 4  Закону №2464 на суму нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці», та суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами (п. 1 частини першої ст. 7 Закону №2464).

Згідно з абзацом другим частини восьмої ст. 9 Закону №2464 роботодавці під час кожної виплати заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), на суми якої (якого) нараховується єдиний внесок, одночасно з видачею зазначених сум зобов’язані сплачувати нарахований на ці виплати єдиний внесок у розмірі, встановленому для таких платників (авансові платежі).

Платники єдиного внеску, крім платників, зазначених у п. 4 і 5 частини першої ст. 4 Закону №2464, зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний місяць, не пізніше 20 числа наступного місяця, крім гірничих підприємств, які зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний місяць, не пізніше 28 числа наступного місяця (абзац перший частини восьмої ст. 9 Закону №2464).

Враховуючи зазначене, сума заробітної плати за першу половину місяця (аванс) є базою нарахування єдиного внеску.

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