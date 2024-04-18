У ДПС нагадали граничний термін подання податкової декларації про майновий стан і доходи

Платникам податків потрібно до кінця квітня подати податкову декларацію про майновий стан і доходи.

Головне управління Державної податкової служби у Київській області нагадало платникам податків, що 30 квітня є граничним терміном подання податкової декларації про майновий стан і доходи.

Податковим кодексом України встановлені такі строки подання декларації:

ФОП (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) та фізичні особи, що здійснюють незалежну професійну діяльність, – до 1 травня року, наступного за звітним;

громадяни, у яких виникає обов’язок щодо подання податкової декларації - до 1 травня року, наступного за звітним;

ФОП (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) у разі припинення підприємницької діяльності – протягом 20 календарних днів місяця наступного за календарним місяцем, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП за її рішенням;

резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, – не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду;

ФО, у яких є право на податкову знижку, – по 31 грудня (включно) року, наступного за звітним.

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