Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Законопроект о военной помощи Украине от США в кредит будет рассмотрен 20 апреля – Майк Джонсон

18:50, 17 апреля 2024
Помимо помощи Украине парламентарии США рассмотрят законопроект о запрете TikTok.
Законопроект о военной помощи Украине от США в кредит будет рассмотрен 20 апреля – Майк Джонсон
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон объявил, что он придерживается своего плана вынести ряд законопроектов об иностранной помощи, включая финансирование для Украины. Он сказал, что они эти законопроекты будут голосовать в эту субботу, 20 апреля, вечером. Об этом сообщает CNN.

Как указывает Axios, он сказал, что тексты трех отдельных законопроектов о помощи Израилю, Тайваню и Украине – последний из которых будет структурирован как заем и будет включать меры «подотчетности» – будут опубликованы «вскоре».

Четвертый законопроект, объединяющий меры по принудительной продаже TikTok, продажи конфискованных российских активов, а также санкций и «противостояние россии, Китая и Ирана», будет опубликован «позднее сегодня».

Эти четыре законопроекта будут перемещены вместе процедурно, тогда как другой законопроект с «основными компонентами» законопроекта республиканцев о пограничной политике эпохи Трампа будет представлен отдельно, сказал он.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Закон об усилении мобилизации: военный учет и другие изменения для украинцев за границей

Лента новостей

Блоги
Публикации
Законопроект о военной помощи Украине от США в кредит будет рассмотрен 20 апреля – Майк Джонсон

Помимо помощи Украине парламентарии США рассмотрят законопроект о запрете TikTok.

Как повлияет закон об усилении мобилизации на украинцев за границей – прямой эфир на Право ТВ

В каких случаях в зарубежных дипломатических учреждениях потребуют военно-учетные документы: касается ли это всех без исключения консульских услуг, чего следует ожидать от таких нововведений военнообязанным, - смотрите в эфире Право ТВ.

Верховный Суд объяснил, в чем состоит прямой умысел при квалификации уклонения от призыва по статье 336 УК

Верховный Суд рассмотрел дело, где осужденный мужчина утверждал, что судами не была исследована субъективная сторона инкриминируемого преступления, в частности, отсутствие у него прямого умысла уклоняться от призыва на военную службу.

БП ВС пояснила, какой суд должен рассматривать дело по иску налоговой к предприятию о признании недействительным договора из-за несоответствия интересам государства и общества

Налоговый орган обосновывал подведомственность спора админсуду исполнением полномочий по обеспечению публично-правового интереса – Большая Палата Верховного Суда указала, что налоговая не уполномочена управлять или осуществлять прямое непосредственное влияние на хозяйственную деятельность ответчиков, давать разрешение или иным образом определять действия сторон по выполнению договора.

В 2023 году госслужащих в Украине чаще привлекали к дисциплинарной ответственности – НАДС

В течение 2023 года в отношении государственных служащих инициировано на 26,5% дисциплинарных производств больше чем в 2022 году.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон об усилении мобилизации: военный учет и другие изменения для украинцев за границей
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Костін
    Андрій Костін
    Генеральний прокурор України
  • Юрій Жизнєвський
    Юрій Жизнєвський
    голова Житомирського апеляційного суду
  • Микола Мойсюк
    Микола Мойсюк
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Олена Соколенко
    Олена Соколенко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Ростислав Кузан
    Ростислав Кузан
    суддя Львівського окружного адміністративного суду