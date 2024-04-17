Законопроект о военной помощи Украине от США в кредит будет рассмотрен 20 апреля – Майк Джонсон

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон объявил, что он придерживается своего плана вынести ряд законопроектов об иностранной помощи, включая финансирование для Украины. Он сказал, что они эти законопроекты будут голосовать в эту субботу, 20 апреля, вечером. Об этом сообщает CNN.
Как указывает Axios, он сказал, что тексты трех отдельных законопроектов о помощи Израилю, Тайваню и Украине – последний из которых будет структурирован как заем и будет включать меры «подотчетности» – будут опубликованы «вскоре».
Четвертый законопроект, объединяющий меры по принудительной продаже TikTok, продажи конфискованных российских активов, а также санкций и «противостояние россии, Китая и Ирана», будет опубликован «позднее сегодня».
Эти четыре законопроекта будут перемещены вместе процедурно, тогда как другой законопроект с «основными компонентами» законопроекта республиканцев о пограничной политике эпохи Трампа будет представлен отдельно, сказал он.
Автор: Наталья Мамченко
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