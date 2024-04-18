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Более 60 миллиардов долларов помощи: Оксана Маркарова раскрыла детали поддержки Украины, которую рассмотрит Палата представителей США

08:03, 18 апреля 2024
Законопроект предусматривает выделение $60,8 млрд в помощь Украине и союзникам и пополнение запасов американской армии.
Более 60 миллиардов долларов помощи: Оксана Маркарова раскрыла детали поддержки Украины, которую рассмотрит Палата представителей США
Фото: pravda.com.ua
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В Палате представителей США обнародованы три законопроекта по безопасности, которые предусматривают оказание крайне необходимой оборонной помощи союзникам и партнерам США. Один из законопроектов посвящен Украине и касается ассигнования $60,8 млрд. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

Как ожидается, Палата представителей американского Конгресса рассмотрит законопроект в субботу, 20 апреля, после многих месяцев задержки.

В целом законопроект, внесенный спикером Майком Джонсоном, предусматривает ассигнование в размере $60,8 млрд в части помощи Украине и региональным партнерам по противодействию рф.

В том числе, оборонные расходы в размере $49,9 млрд, в том числе:

  • $23,2 млрд – пополнение товаров оборонного назначения и услуг, предоставленных Украине;
  • $11,3 млрд – текущие американские операции в регионе;
  • $13,8 млрд – закупка современных оборонных систем, оборонных товаров и услуг;
  • $1,6 млрд. внешнего военного финансирования (FMF) для удовлетворения потребностей Украины и других региональных партнеров.

Также предусмотрено следующее финансирование:

  • $26 млн – для обеспечения надзора и подотчетности помощи и оборудования, предоставленного Украине;
  • $5 млн Государственному департаменту по администрированию оборонной помощи;
  • $300 млн в помощь Украине в защите ее границ и продвижении верховенства права;
  • $100 млн в поддержку программ разминирования, борьбы с терроризмом и нераспространением оружия массового уничтожения.

Также предусмотрено $9,5 млрд на экономическую помощь Украине и странам, пострадавшим от вторжения рф в Украину:

  • $7,849 млрд на экономическую помощь Украине, что может включать прямую бюджетную поддержку, кроме возмещения пенсий;
  • $1,575 млрд на другие виды экономической помощи Украине и пострадавшим странам;
  • $25 млн Офиса переходных инициатив USAID для поддержки Украины и стран, пострадавших от российского вторжения;
  • $50 млн. для реагирования на ситуацию в сфере глобальной продовольственной безопасности.

Также предусмотрено выделение:

  • $149 млн Национальной администрации по ядерной безопасности США для реагирования на ситуации, связанные с ядерной безопасностью в Украине;
  • $481 млн Министерству здравоохранения и социальных служб США в помощь украинцам, получившим гуманитарный пароль в США через программу U4U.

Кроме того, законопроект предусматривает выделение дополнительного финансирования, которое будет использовано в том числе для оказания помощи Украине и реагирования на ситуацию в Украине, связанную с российским вторжением, в частности:

  • $60 млн на дипломатические программы;
  • $8 млн Офиса Генерального инспектора Госдепа;
  • $39 млн на операционные расходы USAID;
  • $10 млн. Офиса Генерального инспектора USAID;
  • $98 млн. Министерству энергетики США для приобретения для развития и производства радиоактивных изотопов.

Кроме того, в тексте:

  • Усиливается надзор из-за требований мониторинга;
  • Требуется от партнеров и союзников оказывать соразмерные затратам объемы помощи;
  • Предусматривается заключение соглашения с правительством Украины о возврате средств, предоставленных на экономическую поддержку;
  • Увеличиваются лимиты в рамках механизма PDA.

Ранее на сайте Палаты представителей Конгресса США опубликован законопроект о помощи Украины в размере около $60 миллиардов.

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