Более 60 млрд долларов и ракеты ATACMS: появился текст законопроекта о помощи от США

В законопроекте предусмотрено, что не позднее чем через 60 дней после вступления в силу Байден должен заключить с правительством Украины соглашение о возвращении оказанной помощи.

На сайте Палаты представителей Конгресса США опубликован законопроект о помощи Украины в размере около $60 миллиардов.

В документе указано, что размер общей суммы пособия составляет 60,84 млрд долларов, из которых 23,2 миллиарда пойдут на пополнение американских вооружений, запасов и объектов.

В частности:

23,2 млрд долларов пойдет на пополнение оборонных товаров и услуг, предоставляемых Украине.

11,3 млрд долларов – на текущие военные операции США в регионе.

13,8 млрд долларов – на закупку новейших систем вооружений, товаров и услуг оборонного назначения.

26 миллионов долларов на продолжение надзора и подотчетности с помощью и оборудованием, предоставляемым Украине.

Еще законопроект должен усилить надзор из-за требований личного мониторинга и предусматривает соглашение о возврате средств за экономическую поддержку Украины со стороны США.

В документе содержится норма о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS в реактивные системы залпового огня HIMARS и аналогов.

Что касается экономической помощи, то законопроект предполагает выделение 7,85 миллиарда долларов в виде кредитов до 30 сентября 2025 года. Среди условий расходования этих средств – запрет выплат пенсий.

В то же время, после ноября 2025 года президент США Джо Байден сможет списать 50% задолженности по этим кредитам, а с 1 января 2026 года – 100% задолженности при условии, если это решение поддержит Конгресс.

Кроме того, в тексте законопроекта предусмотрено, что не позднее чем через 60 дней после того, как он вступит в силу, президент США должен заключить с правительством Украины соглашение о возврате предоставленных средств.

Также в законопроекте для покрытия задолженности предусмотрена возможность конфискации активов страны-агрессора рф.

Законопроект обязывает Госдеп и Пентагон представить стратегию США по поддержке Украины в течение 45 дней.

Напомним, что законопроект о военной помощи Украине от США в кредит будет рассмотрен 20 апреля.

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