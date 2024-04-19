В Пентагоне готовятся немедленно отправить Киеву военную помощь, как только ее одобрят в Палате представителей и Сенате

Пакет помощи будет включать системы ПВО и артиллерийское вооружение.

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Представитель Министерства обороны США Пэт Райдер заявил, что в Пентагоне уже активно готовятся к оперативной отправке в Киев пакета военной помощи. В частности, этот пакет будет содержать различные средства противовоздушной обороны и артиллерийское вооружение.

"Как только помощь Украине одобрят в Палате представителей и Сенате, в Пентагоне готовятся оперативно отправить Киеву пакет вооружений, который среди прочего будет включать способности ПВО и артиллерии", - заявил Райдер. Об этом рассказал журналист "Голоса Америки" Остап Яриш.

Ранее мы писали, что посол Украины в США Оксана Маркарова раскрыла детали поддержки Украины в более $60 млрд, которую рассмотрит Палата представителей США.

На сайте Палаты представителей Конгресса США опубликован законопроект о помощи Украине в размере почти $60 миллиардов.

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