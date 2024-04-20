Найвідоміший канал Венеції зафарбували у зелений та червоний кольори – що сталося

В ЗМІ пишуть, що поліція арештувала двох туристів.

Джерело фото: ansa.it

У Венеції Гранд-канал зафарбували у зелений та червоний кольори. Про це повідомляє італійське агентство «ANSA».

Повідомляють, що поліція арештувала двох туристів після того, воду вилили фарбу з вапоретто – маршрутного теплоходу, який є єдиним видом громадського транспорту в острівній Венеції.

Правоохоронці заявили, що ця акція може бути пов'язана з Венеціанською бієнале мистецтва, яка зараз проходить у місті.

У ЗМІ припускають, що за цією акцією можуть стояти члени кліматичної групи Extinction Rebellion.

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